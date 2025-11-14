ICONSPORT_277087_0174

Très mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo

Mondial 202614 nov. , 11:20
parNathan Hanini
0
Pour la première fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo a pris un carton rouge avec la sélection portugaise. L’attaquant aux 226 sélections sera suspendu pour le prochain match du Portugal. Mais le joueur d’Al Nassr pourrait manquer l’ouverture de la prochaine Coupe du monde.
Le Portugal attendra avant de célébrer sa qualification pour la Coupe du monde 2026. La formation de Roberto Martinez avait l’occasion de valider son billet pour l’Amérique du Nord ce jeudi soir. Mais en Irlande, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont été piégés 2-0. La Seleção devra donc s’imposer contre l’Arménie ce week-end pour décrocher son billet. Cependant, le Portugal devra faire sans sa star et capitaine, Cristiano Ronaldo. Après un coup de coude mal placé, le joueur de Al Nassr a été exclu ce jeudi soir.

CR7 va manquer le premier match de la Coupe du monde

À Porto face à l’Arménie, Roberto Martinez va devoir composer une animation offensive différente. Pour la première fois de sa carrière, CR7 a été sanctionné d’un carton rouge avec sa sélection. Son entraîneur a tenté de trouver des explications. « La première raison du carton rouge infligé à Cristiano, c'est sa grande passion et sa frustration lorsqu'il ne gagne pas, ce que l'on attend de tous les joueurs », explique Roberto Martinez après la rencontre. « Puis, un entraîneur tente de faire pression sur l'arbitre, et un défenseur central, pourtant très costaud, s'écroule de manière excessive. Je pense que les images sont pires que son geste,» poursuit le sélectionneur.
Si le Portugais est assuré de rater le dernier rendez-vous de 2025 ce dimanche, la suite est un peu plus floue. Avec ce rouge directement sorti par l’arbitre, Cristiano Ronaldo a de grandes chances de rater le premier match de la Coupe du monde 2026, car suspendu. La sanction habituelle pour ce genre d’exclusion reste deux matchs. Et il n’y aura plus de match officiel avant le prochain mondial. Le Portugal sait déjà qu’il devra faire sans lui lors de la première journée.  
C. Ronaldo

C. Ronaldo

PortugalPortugal Âge 40 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
