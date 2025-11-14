ICONSPORT_277143_0013

CdM 2026 : La Croatie qualifiée, les Pays-Bas y sont presque

Coupe du monde 202614 nov. , 22:47
parMehdi Lunay
Eliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Europe
Finaliste en 2018 et troisième en 2022, la Croatie sera encore de la partie en Amérique l'été prochain. Les Croates ont validé leur 7e participation à une coupe du monde en battant les Iles Féroé 3-1 ce vendredi soir. Il faudra attendre lundi soir au moins pour deux poids lourds du continent, les Pays-Bas et l'Allemagne.
Les Néerlandais ont été accrochés en Pologne, leur dauphin du groupe G, 1-1. Avec trois points d'avance et une différence de buts largement supérieure aux Polonais (+19 contre +6), les Oranje ne devraient pas trembler. Vainqueur sans éclat au Luxembourg 2-0, l'Allemagne est en tête de son groupe à égalité avec la Slovaquie mais avec une meilleure différence de buts. Il suffira d'un nul contre ces mêmes slovaques à Leipzig pour valider la qualification côté allemand. 
Derniers commentaires

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Si bambi va tout va cqfd

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, l'explication est simple comme bonjour, tu n'as respecté ta parole, sinon je t'aurais forcément retrouvé sur place, rires. J'étais là à patienter à l'heure convenue, et toi tu étais absent. Mais pour toi ce n'est pas grave du moment que Greg Roi avale la couleuvre, rires.

Endrick, le « non » catégorique du Real à l’OL

Le prêt serait pour 6 mois et non 5. Son salaire annuel est de 4 100 000 € (4 160 000 € selon Capology). L'OL devrait payer 50 %, soit 2 050 000 € (ou 2 080 000 €), + 800 000 € réclamés par Florentino Perez pour le prêt. Soit un total de 2 850 000 € (ou 2 880 000 €).

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Même s'il le fait rentrer en jeu en 2ème mi-temps.

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Comme d'hab DD a ses têtes et ses passes droits... S'il met Barcola titulaire on aura compris...

