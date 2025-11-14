CdM 2026 : La Croatie qualifiée, les Pays-Bas y sont presque

Eliminatoires de la Coupe du monde 2026, zone Europe

Finaliste en 2018 et troisième en 2022, la Croatie sera encore de la partie en Amérique l'été prochain. Les Croates ont validé leur 7e participation à une coupe du monde en battant les Iles Féroé 3-1 ce vendredi soir. Il faudra attendre lundi soir au moins pour deux poids lourds du continent, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Les Néerlandais ont été accrochés en Pologne, leur dauphin du groupe G, 1-1. Avec trois points d'avance et une différence de buts largement supérieure aux Polonais (+19 contre +6), les Oranje ne devraient pas trembler. Vainqueur sans éclat au Luxembourg 2-0, l'Allemagne est en tête de son groupe à égalité avec la Slovaquie mais avec une meilleure différence de buts. Il suffira d'un nul contre ces mêmes slovaques à Leipzig pour valider la qualification côté allemand.