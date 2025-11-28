La FFF innove pour relancer la Coupe de France

Lancé depuis deux semaines, l’appel d’offres pour les droits TV de la Coupe de France pourrait réserver une surprise. Les détenteurs actuels, à savoir France Télévisions et beIN Sports, ont l’opportunité de reproduire le même schéma. Mais la Fédération Française a ouvert la porte à un nouvel acteur susceptible de tout rafler.

Comme la Ligue de Football Professionnel, la Fédération Française de Football subit elle aussi les conséquences de la crise. L’instance dirigée par Philippe Diallo va présenter un déficit de 8 M€ pour les comptes de la saison 2024-2025. Dans ce contexte, la 3F n’a pas intérêt à perdre encore un peu plus d’argent sur la Coupe de France. L’appel d’offres pour les droits TV de la compétition a été lancé le 14 novembre. Et la tendance n’était pas à l’optimisme étant donné que ce tournoi national n’est pas une priorité pour ses diffuseurs actuels.

France Télévisions (8 M€) et beIN Sports (4 M€) avaient obtenu les droits TV pour 12 M€ en 2022, alors que le précédent accord avait permis de récolter 24 M€. « La Coupe de France est l'une des épreuves sportives les plus populaires, mais cela n'a pas empêché de voir les droits quasiment divisés par deux entre les deux derniers contrats, regrettait Philippe Diallo dans un entretien accordé à L’Equipe la semaine dernière. J'espère que les diffuseurs répondront présents. » D’autant que la FFF leur donne un petit coup de pouce révélé par le quotidien sportif. Dans le document envoyé aux potentiels candidats, l’instance détaille la vente avec un lot A (10 matchs au total) similaire à celui de France Télévisions.

Il contient 5 affiches en 32es de finale, plus un premier choix par tour, finale incluse. Quant au lot B (53 matchs), qui ressemble à celui de beIN Sports, son acquéreur pourra diffuser tous les matchs, y compris ceux du lot A en co-diffusion. Tout est fait pour que ces deux acteurs prolongent dans les mêmes conditions. Mais pour éviter une sorte d’entente qui amènerait à baisser le prix, la FFF a ajouté un lot AB’ qui permet à une chaîne d’acheter tous les matchs à partir des 32es de finale si son offre dépasse celles pour les lots A et B additionnées. Une manière d’ouvrir la porte à un nouvel acteur, comme une plateforme numérique, pour les quatre (voire cinq) prochaines saisons. A noter que les offres devront être transmises le 9 décembre.