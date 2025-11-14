cdf match perdu pour tours la fff qualifie lorient coupe de france 1 385812

TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros

Coupe de France14 nov. , 16:40
parEric Bethsy
0
Lancé ce vendredi, l’appel d’offres pour les droits TV de la Coupe de France s’annonce laborieux. La Fédération Française de Football constate la faible popularité de la compétition auprès des chaînes. Si la tendance se confirme, le montant récolté, déjà en baisse lors du précédent accord, devrait à nouveau diminuer.
Le football français n’est pas sorti d’affaire. Malgré les débuts encourageants de Ligue 1+, le flou persiste quant aux recettes des clubs. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel devra au moins doubler son nombre d’abonnés sur le long terme. D’autant que les formations de l’élite risquent de voir d’autres revenus diminuer. On parle cette fois de la Coupe de France dont l’appel d’offres a été lancé ce vendredi.
Dans son plan initial, la Fédération Française de Football avait prévu de solliciter les parties intéressées au printemps dernier. Mais l’instance avait reporté sa consultation à la demande des détenteurs actuels. D’un côté, France Télévisions souhaitait d’abord prolonger son contrat pour la diffusion du Tournoi des Six Nations en rugby avant de vérifier son budget. Et de l’autre, beIN Sports était concentré sur ses droits dans le championnat français et sa nouvelle concurrence avec Ligue 1+. Malheureusement pour la FFF, ce report n’a pas changé grand-chose.

L'avertissement de France TV

Le site du journal L’Equipe se montre pessimiste étant donné le faible nombre de candidats à l’appel d’offres. Et pour ne rien arranger, parmi les chaînes intéressées, France Télévisions vient d’annoncer son souhait d’économiser 150 millions d’euros. « En 2026, quoi qu'il arrive, mon objectif est d'arriver à zéro déficit, prévient la directrice de la chaîne publique Delphine Ernotte Cunci dans Les Echos. (…) Et pour cela, des choix difficiles s'imposent à nous. (…) Ces dernières années, nous avons œuvré pour conserver nos principaux droits sportifs, que ce soit Roland-Garros, le Tour de France, les JO, les Six Nations... Mais nous sommes conscients qu'il faudra faire des choix et revendre une partie de nos droits. »
Vendus à 22 millions d’euros avant le dernier accord en 2022, les droits TV de la Coupe de France étaient passés à 12 millions d’euros (8 M€ pour France Télévisions et 4 M€ pour beIN Sports). Le montant a chuté de manière brutale et ne semble pas parti pour remonter avec ce nouvel appel d’offres.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272631_0096
PSG

Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG

ICONSPORT_275392_0029
ASSE

ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne

ICONSPORT_275715_0012
OL

Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie

Fil Info

17:00
Rodrigo Mora et deux autres cracks offerts au PSG
16:20
ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne
16:00
Cette ancienne pépite de l'OL s'éclate en Italie
15:40
Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG
15:20
Un ancien de l’OL plaque déjà Ligue1+
15:00
OM : Blessé avec sa sélection, il ne rentre pas à Marseille
14:30
ASSE : Traumatisé par l’OM, il retrouve enfin le sourire
14:00
Bertrand Latour dévoile le mercato de rêve du PSG

Derniers commentaires

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

les anglais, representés la par " coms d'abrutis, dont on ne sait meme pas qui ils sont... des coms comme ca, t'en aura toujours, une goutte d'eau non representative

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ecrivez n'importe quoi sur les reseaux sociaux, foot01 et consors en feront une verité... Ou quand internet donne du grain a moudre aux teubés. Tu sorts " ' coms d'abrutis ,et t'en fais une generalité, merveilleux outils detournés par des cons

L'OM et Longoria démontent le journal L'Equipe

le tien doit être mort.... serieux l école tu sais que c est obligatoire... et dire que tu pourrais te reporduire encore et encore...

EdF : Trois départs annoncés, Mbappé quitte les Bleus

Ben voyons et Barcola on continue de tirer sur sa corde ca va ?

Un faux pas du Bayern et Upamecano signe au PSG

Lui c'est du solide dans une défense à 3-4 ou 5 , à droite mais capable de dépanner axe gauche .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading