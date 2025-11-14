TV : La Coupe de France zappée, le foot français va perdre gros

Lancé ce vendredi, l’appel d’offres pour les droits TV de la Coupe de France s’annonce laborieux. La Fédération Française de Football constate la faible popularité de la compétition auprès des chaînes. Si la tendance se confirme, le montant récolté, déjà en baisse lors du précédent accord, devrait à nouveau diminuer.

Le football français n’est pas sorti d’affaire. Malgré les débuts encourageants de Ligue 1+ , le flou persiste quant aux recettes des clubs. La chaîne de la Ligue de Football Professionnel devra au moins doubler son nombre d’abonnés sur le long terme. D’autant que les formations de l’élite risquent de voir d’autres revenus diminuer. On parle cette fois de la Coupe de France dont l’appel d’offres a été lancé ce vendredi.

Dans son plan initial, la Fédération Française de Football avait prévu de solliciter les parties intéressées au printemps dernier. Mais l’instance avait reporté sa consultation à la demande des détenteurs actuels. D’un côté, France Télévisions souhaitait d’abord prolonger son contrat pour la diffusion du Tournoi des Six Nations en rugby avant de vérifier son budget. Et de l’autre, beIN Sports était concentré sur ses droits dans le championnat français et sa nouvelle concurrence avec Ligue 1+. Malheureusement pour la FFF, ce report n’a pas changé grand-chose.

L'avertissement de France TV

Le site du journal L’Equipe se montre pessimiste étant donné le faible nombre de candidats à l’appel d’offres. Et pour ne rien arranger, parmi les chaînes intéressées, France Télévisions vient d’annoncer son souhait d’économiser 150 millions d’euros. « En 2026, quoi qu'il arrive, mon objectif est d'arriver à zéro déficit, prévient la directrice de la chaîne publique Delphine Ernotte Cunci dans Les Echos. (…) Et pour cela, des choix difficiles s'imposent à nous. (…) Ces dernières années, nous avons œuvré pour conserver nos principaux droits sportifs, que ce soit Roland-Garros, le Tour de France, les JO, les Six Nations... Mais nous sommes conscients qu'il faudra faire des choix et revendre une partie de nos droits. »

Vendus à 22 millions d’euros avant le dernier accord en 2022, les droits TV de la Coupe de France étaient passés à 12 millions d’euros (8 M€ pour France Télévisions et 4 M€ pour beIN Sports). Le montant a chuté de manière brutale et ne semble pas parti pour remonter avec ce nouvel appel d’offres.