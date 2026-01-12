CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Oui le PSG aurait dû gagner... S'ils avaient concrétisés.... Tu as trop de manque dans la finition. Ça rappelle le PSG début de saison de l'an dernier. Mais en plus ça joue trop a la baballe. On l'a vu sur les 15 dernières minutes après le but, là ça a accéléré, mais c'était trop tard. Faut jouer a fond au début, tuer le match et après tu joues a la baballe, là le PSG fait l'inverse. Ça joue à l'économie, ça fait tourner, a force de jouer a la limite, ça devait arriver...