ICONSPORT_282221_0133

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Coupe de France12 janv. , 23:08
parHadrien Rivayrand
16
16es de finale de la Coupe de France
Parc des Princes
Le Paris FC élimine le PSG : 1 but à 0
But pour le Paris FC : Jonathan Ikoné (74e)
Le PSG a mordu la poussière à domicile face au Paris FC ce lundi soir, en 16e de finale de la Coupe de France (0-1).
Ce lundi soir au Parc des Princes, le PSG recevait le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre particulière, qui a mis du temps à livrer son verdict.
Le PSG voulait enchaîner en cette année 2026 face au Paris FC, ce lundi au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique avaient à cœur de se faciliter la tâche après avoir disputé une rencontre particulièrement éprouvante face à l’OM au Koweït lors du Trophée des champions. Comme lors du match de Ligue 1 disputé quelques jours plus tôt entre le PSG et le PFC, la formation entraînée par Stéphane Gilli a donné beaucoup de fil à retordre aux champions d’Europe. En première période, le PSG n’est pas parvenu à faire la différence, manquant de créativité et se heurtant à un excellent Obed Nkambadio, impérial dans les buts adverses.
Lors du second acte, le PSG a accéléré le rythme, se procurant de nombreuses occasions. Mais la maladresse de Bradley Barcola a longtemps pénalisé le collectif francilien, à l’image d’un face-à-face manqué peu après l’heure de jeu. Afin de tenter de faire basculer la rencontre, Luis Enrique a notamment fait entrer Désiré Doué, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. Ce dernier s’est montré immédiatement dangereux, notamment à la 70e minute, mais, à l’instar de Barcola, le Ballon d’Or n’est pas parvenu à tromper un Obed Nkambadio en état de grâce.
Et comme on pouvait s’y attendre, le PSG s’est fait surprendre à un quart d’heure du terme sur l’une des premières frappes adverses. Sur une contre-attaque, Jonathan Ikoné n’a laissé aucune chance à Lucas Chevalier. Malgré la pression parisienne, les pensionnaires de Jean-Bouin ont ensuite fait preuve de solidarité et de rigueur défensive pour résister jusqu’au bout et préserver leur avantage, sans encaisser de but. Warren Zaïre-Emery trouvera pourtant le poteau à 5 minutes du terme avant que Vitinha ne voit sa frappe sauvée par Nkambadio au bout du bout pour frustrer un peu plus un PSG dont ce n'était clairement pas la soirée.
Le Paris FC élimine donc le PSG de la Coupe de France et signe un exploit retentissant dans la compétition. Les hommes de Luis Enrique perdent la possibilité de remporter un nouveau titre. De quoi leur donner au moins l'occasion de se reposer un peu dans les prochaines semaines.
16
Articles Recommandés
ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

ICONSPORT_282221_0225
PSG

« Barcola a du sang sur les mains », les fans du PSG craquent

ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé

Fil Info

12 janv. , 23:08
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
12 janv. , 23:07
« Barcola a du sang sur les mains », les fans du PSG craquent
12 janv. , 22:25
Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé
12 janv. , 22:00
L'OL a deux joueurs de classe mondiale
12 janv. , 21:40
Kehrer s'en va, Wout Faes arrive à Monaco
12 janv. , 21:20
Lens fonce sur un grand espoir belge
12 janv. , 21:00
35 ME sur un joueur moyen, l’OM n’est plus si chaud
12 janv. , 20:40
Lee écarté du groupe, le PSG fait une annonce

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Si tu concrétises tes occaz, la défense n'est pas un problème

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Oui le PSG aurait dû gagner... S'ils avaient concrétisés.... Tu as trop de manque dans la finition. Ça rappelle le PSG début de saison de l'an dernier. Mais en plus ça joue trop a la baballe. On l'a vu sur les 15 dernières minutes après le but, là ça a accéléré, mais c'était trop tard. Faut jouer a fond au début, tuer le match et après tu joues a la baballe, là le PSG fait l'inverse. Ça joue à l'économie, ça fait tourner, a force de jouer a la limite, ça devait arriver...

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Non, le PSG n'est pas impérial depuis le début de saison

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'était donc pas un hasard le 2-2 de l'OM

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Le PSG mord la poussière vous êtes sérieux, après ce hold-up intersidéral ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading