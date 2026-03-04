Franck McCourt, propriétaire de l'OM
Franck McCourt, propriétaire de l'OM

OM : McCourt perd 600 millions d en quatre jours

OM04 mars , 8:00
parClaude Dautel
4
On l'a appris ce week-end, Frank McCourt cherche des investisseurs pour l'OM, sachant que le propriétaire du club phocéen estime la valeur de Marseille à 1,2 milliard d'euros.
Au moment où l'Olympique de Marseille peut se qualifier pour la première fois depuis longtemps pour le dernier carré de la Coupe de France, l'homme d'affaires américain souhaite avoir un partenaire financier. Et même un repreneur, Frank McCourt étant persuadé qu'il peut vendre l'OM au-delà du milliard d'euros, lui qui a acheté le club un peu moins de 50 millions d'euros. Même s'il a depuis investi plus de 500 millions d'euros, nombreux sont ceux qui pensent que McCourt se trompe totalement sur le prix de l'Olympique de Marseille. C'est le cas de David Gluzman, banquier et intervenant de l'After Foot.
Revenant sur cette valorisation supérieure au milliard d'euros, le spécialiste des finances des clubs de foot ne croit pas du tout que l'Olympique de Marseille vaut ce prix, et il pense même que si Frank McCourt atteint la moitié de cette somme, il aura de quoi être heureux. « Ce prix m’étonne, déjà en raison du manque de perspective du football français. Alors oui, en matière de sponsoring, il y a une marge de progression à l’OM, mais elle n’est pas énorme non plus. Tu n’as quasiment pas non plus de droits TV domestiques.
Cependant, en Ligue 1, on a quand même trois places garanties en Ligue des champions, et tu peux te dire qu’avec un investissement raisonnable et une gestion sportive cohérente, tu peux avoir accès à 50-60 millions d’euros par saison. Mais 1,2 milliard d’euros en valeur actuelle, ça me paraît très exagéré. Même un fonds d’investissement américain, beaucoup se sont brûlé les ailes dans le football. Si on veut être raisonnable, l’OM peut valoir deux fois son chiffre d’affaires, soit entre 500 et 600 millions d’euros, mais c’est déjà beaucoup beaucoup d’argent pour un club de notre championnat », explique David Gluzmann.

Un Saoudien à l'OM ?

Pour l'instant, personne n'a fait la moindre offre à Frank McCourt, mais clairement l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille a en tête l'idée de récupérer tout ou partie des centaines de millions d'euros qu'il a déjà injectées dans le club phocéen. Et au moment où le Moyen-Orient s'embrase, l'hypothèse d'un riche Saoudien venant à l'OM relève toujours du pur fantasme.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_278492_0248
Coupe de France

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_240718_0134
PSG

PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique

ICONSPORT_360940_0049
Liga

Espg : Griezmann chambre salement le Barça

Fabian Ruiz
PSG

PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

Fil Info

04 mars , 10:34
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
04 mars , 10:30
PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique
04 mars , 10:00
Espg : Griezmann chambre salement le Barça
04 mars , 9:30
PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz
04 mars , 9:00
L'ASSE vise un record fou ce samedi
04 mars , 8:40
Mbappé sort à Paris, ça fait scandale à Madrid
04 mars , 8:20
OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon
03 mars , 23:19
PL : Liverpool tombe de très haut

Derniers commentaires

OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon

Nuamah et Mangala, non il ne reviendront surement pas au top pour cette saison

Olise n’a aucune intention de signer au PSG

Lui serait intéressant pourtant

PSG : Riolo confirme, Dembélé va mettre le feu au mercato

Ce que dit Riollo aujourd'hui n'a plus grande valeur.

OM : Transfert à 35 ME, Beye applaudit Longoria

Je te rejoins que c'est surtout le tir de loin, mais il tente souvent l'enroulé 2eme dans ce tir de loin

PSG : Sale nouvelle pour Fabian Ruiz

inutile de prendre de risques avec les blessés,notre effectif est suffisant pour trouver la solution

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading