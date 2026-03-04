OM : McCourt perd 600 millions d en quatre jours

On l'a appris ce week-end, Frank McCourt cherche des investisseurs pour l'OM, sachant que le propriétaire du club phocéen estime la valeur de Marseille à 1,2 milliard d'euros.

Au moment où l'Olympique de Marseille peut se qualifier pour la première fois depuis longtemps pour le dernier carré de la Coupe de France, l'homme d'affaires américain souhaite avoir un partenaire financier. Et même un repreneur, Frank McCourt étant persuadé qu'il peut vendre l'OM au-delà du milliard d'euros, lui qui a acheté le club un peu moins de 50 millions d'euros. Même s'il a depuis investi plus de 500 millions d'euros, nombreux sont ceux qui pensent que McCourt se trompe totalement sur le prix de l'Olympique de Marseille. C'est le cas de David Gluzman, banquier et intervenant de l'After Foot.

Revenant sur cette valorisation supérieure au milliard d'euros, le spécialiste des finances des clubs de foot ne croit pas du tout que l'Olympique de Marseille vaut ce prix, et il pense même que si Frank McCourt atteint la moitié de cette somme, il aura de quoi être heureux. « Ce prix m’étonne, déjà en raison du manque de perspective du football français. Alors oui, en matière de sponsoring, il y a une marge de progression à l’OM, mais elle n’est pas énorme non plus. Tu n’as quasiment pas non plus de droits TV domestiques.

Cependant, en Ligue 1, on a quand même trois places garanties en Ligue des champions, et tu peux te dire qu’avec un investissement raisonnable et une gestion sportive cohérente, tu peux avoir accès à 50-60 millions d’euros par saison. Mais 1,2 milliard d’euros en valeur actuelle, ça me paraît très exagéré. Même un fonds d’investissement américain, beaucoup se sont brûlé les ailes dans le football. Si on veut être raisonnable, l’OM peut valoir deux fois son chiffre d’affaires, soit entre 500 et 600 millions d’euros, mais c’est déjà beaucoup beaucoup d’argent pour un club de notre championnat », explique David Gluzmann. », explique David Gluzmann.

Un Saoudien à l'OM ?

Pour l'instant, personne n'a fait la moindre offre à Frank McCourt, mais clairement l'actuel propriétaire de l'Olympique de Marseille a en tête l'idée de récupérer tout ou partie des centaines de millions d'euros qu'il a déjà injectées dans le club phocéen. Et au moment où le Moyen-Orient s'embrase, l'hypothèse d'un riche Saoudien venant à l'OM relève toujours du pur fantasme.