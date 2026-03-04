ICONSPORT_360753_0217

OL : Il prévoit un terrible scénario pour Lyon

OL04 mars , 8:20
parGuillaume Conte
L'OL a perdu très gros au Vélodrome dimanche soir, mais a en théorie toujours son destin en mains. Toutefois, la tendance actuelle et le réveil des poursuivants inquiètent beaucoup.
En tête au score en fin de match à Marseille, l’Olympique Lyonnais a finalement tout perdu avec deux buts encaissés dans les dernières minutes. Un revers 3-2 qui fait le bonheur de l’OM, toujours en course pour aller chercher cette fameuse troisième place synonyme d’accès direct à la Ligue des Champions.
Désormais, il n’y a plus que deux points d’écart entre les deux « Olympiques » et de son côté Walid Acherchour estime que Lyon a beaucoup à perdre avec les prochaines semaines à venir. Le consultant de RMC craint un écroulement de la part des Lyonnais dans une fin de saison dense où Paulo Fonseca est loin d’avoir un effectif au complet.
« J’ai peur de la raison héroïque de Lyon jusqu’au bout mais qui n’est pas récompensée. Et ce serait dramatique pour Lyon car ils ont un coach qui est avec Luis Enrique le meilleur entraineur de Ligue 1. Entre les absences et les suspendus, cela commence à coincer. Plus la Ligue Europa et la Coupe de France, j’ai peur que le tournant de l’OM soit fatal. Même si c’est une équipe avec des joueurs en forme, l’accumulation des matchs peut faire mal. Et derrière, autant Lille je n’y crois pas, autant Rennes et Monaco, ainsi que Marseille qui a un calendrier plutôt favorable, attention en cas de défaillance, j’en ai peur pour l’OL », a confié Walid Acherchour, persuadé que l’OL peut perdre sa place sur le podium, et voir les autres candidats à l’Europe revenir sur ses talons dans les prochaines semaines.
Ce serait une énorme déception pour Lyon, qui n’avait pas forcément l’objectif affiché d’aller chercher le podium en début de saison, mais s’est forcément mis à y croire avec sa formidable série de victoires des derniers mois. Mais la Ligue 1 est impitoyable, et un club comme Rennes est en effet revenu à seulement cinq points de l’OL à 10 journées de la fin.

Loading