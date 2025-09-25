Nice fait encore déprimer l'indice UEFA français

Nice a encore mordu la poussière en Coupe d'Europe, une sale habitude qui plombe l'indice UEFA de la France.

Pas de Ligue des Champions au programme cette semaine, mais le grand début de la Ligue Europa. Cela débutait mercredi soir par le match de Nice, qui recevait l’AS Roma. Une formation romaine remodelée mais qui a tout de même pris le meilleur sur les Aiglons avec un succès 2-1. Un nouveau revers pour la formation de Franck Haise , qui n’arrive pas à faire reproduire à ses joueurs les bons résultats en Ligue 1, dès qu’un match de Coupe d’Europe se profile. Après le fiasco de l’an dernier, c’est déjà mal reparti pour Nice, même si c’était au moins face à une solide équipe européenne.

Cela fait tout de même zéro point pour Nice, et pour la France dans la course à l’indice UEFA. En attendant Lille et Lyon ce jeudi, ce zéro pointé n’aide pas les affaires du football tricolore, qui a débuté timidement cette saison. Au classement de la saison en cours, c’est une nouvelle place de perdue avec la 18e place désormais, entre la Bulgarie et la République Tchèque.

Rien de bien réjouissant et il va falloir que tous les clubs y mettent du leur pour redresser la barre, histoire d’éviter une saison noire. Car en attendant, à l’image de la victoire de Braga sur le Feyenoord, le Portugal démarre en trombe et est déjà troisième du classement, avec 2,5 points de rattrapés sur la France, même si la marge est encore de 10 unités au classement sur les cinq dernières saisons, celui qui compte pour la répartition des places en Coupe d’Europe.