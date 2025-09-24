Nice : Franck Haise, c'est l'humiliation

1 Covid 1 hécatombe de blessures post mondial 1 cérémonie du BO On se revoie dans 5 ans, s'il y a eu une éruption volcanique, un séisme, une nouvelle épidémie ou une attaque nucléaire ;-)
Non, ça c'est faux. On ne l'admettrait pas de nos joueurs. Lundi, il avaient la tête ailleurs, ça c'est vrai, mais c'est parce que la cérémonie du Ballon d'Or en concernait bcp directement, et tous indirectement. Ca aurait été une autre raison d'ailleurs, on aurait vraiment été fâché contre nos joueurs. Mais là, ça couronnait une saison légendaire donc on ne peut que leur pardonner.
Toi qui aimes les mecs musclés en slip, ne vient pas parler de qui se fait ouvrir ^^
Très bien Genesio n’est ni le premier ni le dernier à critiquer l arbitrage enL1. Cela étant je n’ai jamais entendu ni de lui ni de tous les autres proposer des solutions pour améliorer la situation...... Cela dit l’arbitrage parfait n’existe pas surtout quand on perd ......😀😀😀
Un Mancini qui vient planter le but du 0-2 pour la Roma sur la pelouse d'un club français... Ca me rappelle qq chose
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading
Le Gym aura tout donné mais s'incline face à la Roma. #ogcnasr l #uel