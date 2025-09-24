ICONSPORT_271288_0188
Franck Haise

Nice : Franck Haise, c'est l'humiliation

OGC Nice24 sept. , 23:08
parCorentin Facy
Battu par la Roma avec Nice ce jeudi soir, Franck Haise devient le recordman des matchs sans victoire en Europa League. 
En très grosse difficulté la saison dernière en Europa League, l’OGC Nice souhaite vivre une campagne 2025-2026 plus glorieuse sur la scène européenne. Ce mercredi, les Aiglons démarraient par un gros morceau et l’exploit n’a pas eu lieu face à la Roma. Devant un public ayant répondu présent, le Gym s’est incliné face au club de la Louve (1-2). Un mauvais résultat de plus pour Franck Haise dans cette compétition. Ils s’accumulent malheureusement pour l’ancien entraîneur de l’OGC Nice comme le souligne le compte spécialisé @Statsdufoot.
« Franck Haise n'a remporté aucun de ses 11 matchs sur le banc en @EuropaLeague (4 nuls, 7 défaites) soit l'entraineur ayant le plus de rencontres dans la compétition sans jamais s'imposer devant Marco Silva (10) » publie le compte spécialisé dans les statistiques sur X. Un chiffre humiliant pour Franck Haise, lequel aura à coeur de réagir et de prouver sa valeur en Europe cette saison. Le prochain match ne sera toutefois pas plus facile sur le papier avec un déplacement en Turquie pour y défier le Fenerbahçe le 2 octobre prochain, avant un second voyage du côté du Celta Vigo fin octobre.

Europa League

24 septembre 2025 à 21:00
Nice
Moffi77'
1
2
Match terminé
Roma
N'Dicka52'Mancini55'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
88
M. Hermoso Canseco
RomaRoma
Remplacement
83
ENTRE
M. Hermoso Canseco
RomaRoma
SORT
D. Rensch
RomaRoma
Remplacement
80
ENTRE
M. Cho
NiceNice
SORT
J. Boga
NiceNice
Remplacement
80
ENTRE
A. Abdi
NiceNice
SORT
M. Bard
NiceNice
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading