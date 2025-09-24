Nice : Franck Haise, c'est l'humiliation

Battu par la Roma avec Nice ce jeudi soir, Franck Haise devient le recordman des matchs sans victoire en Europa League.

En très grosse difficulté la saison dernière en Europa League, l’OGC Nice souhaite vivre une campagne 2025-2026 plus glorieuse sur la scène européenne. Ce mercredi, les Aiglons démarraient par un gros morceau et l’exploit n’a pas eu lieu face à la Roma. Devant un public ayant répondu présent, le Gym s’est incliné face au club de la Louve (1-2). Un mauvais résultat de plus pour Franck Haise dans cette compétition. Ils s’accumulent malheureusement pour l’ancien entraîneur de l’OGC Nice comme le souligne le compte spécialisé @Statsdufoot.

« Franck Haise n'a remporté aucun de ses 11 matchs sur le banc en @EuropaLeague (4 nuls, 7 défaites) soit l'entraineur ayant le plus de rencontres dans la compétition sans jamais s'imposer devant Marco Silva (10) » publie le compte spécialisé dans les statistiques sur X. Un chiffre humiliant pour Franck Haise, lequel aura à coeur de réagir et de prouver sa valeur en Europe cette saison. Le prochain match ne sera toutefois pas plus facile sur le papier avec un déplacement en Turquie pour y défier le Fenerbahçe le 2 octobre prochain, avant un second voyage du côté du Celta Vigo fin octobre.