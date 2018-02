Une demi-occasion, et Lionel Messi met tout le monde d'accord

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Lionel Messi a permis à Barcelone d’aller chercher un nul 1-1 sur le terrain de Chelsea, dans un match bien mal embarqué. Plus de suspense pour le Bayern, qui s’est baladé face à Besiktas.

Complètement muselé par la défense de Chelsea, Lionel Messi a inscrit le but égalisateur sur sa seule demi-occasion du match. Résultat, Barcelone s’en sort bien et repart de Stamford Bridge avec le match nul 1-1. Car avant de trouver la faille et d’ouvrir le score d’une splendide frappe enroulée à ras du poteau (62e), Willian avait été le grand bonhomme du match, en trouvant deux fois les poteaux sur deux frappes parfaites et soudaines. Un manque d’efficacité que le club londonien va surement regretter, puisque si le Barça a comme à son habitude eu le ballon, il n’a que rarement été dangereux. Mais sur une mauvaise relance dans l’axe, Iniesta interceptait et servait Messi en retrait, et l’Argentin effectuait le tir parfait pour tromper Courtois et placer son équipe en ballotage favorable en vue du retour.

De ballotage, il n’y en a pas dans l’autre rencontre. Besiktas s’est compliqué la vie tout seul devant le Bayern Munich. Car si au final la défaite 5-0 est rédhibitoire, le scénario a de quoi rendre fou les Turcs. Dès la 16e minute, Vida se faisait exclure pour un tacle en tant que dernier défenseur sur Lewandowski, après une énorme boulette défensive de son coéquipier. Dès lors, le champion d’Allemagne déroulait et Müller et Lewandowski marquaient chacun deux fois, avec aussi un but pour un Kingsley Coman plus remuant que jamais.