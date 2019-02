UEFA : Une procédure lancée contre Manchester United et le PSG

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Au lendemain du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, à Old Trafford, l'UEFA a annoncé qu'elle déclenchait une procédure à l'encontre des deux clubs suite au comportement de leurs supporters respectifs. Et l'instance européenne du football de détailler les actes reprochés aux fans anglais et français.

« Accusations contre le Manchester United FC

- Escaliers bloqués - Art. 38 du Règlement de l'UEFA sur la sécurité et la protection

- Jet d'objets - Art. 16



Accusations contre le Paris Saint-Germain

- Utilisation d'engins pyrotechniques - Art. 16 du Règlement disciplinaire de l'UEFA

- Jet d'objets - Art. 16

- Actes de dommages - Art.16

- Perturbation de la foule - Art.16 », précise l'UEFA, qui étudiera les deux dossiers lors d'une réunion prévue le mercredi 28 février prochain.