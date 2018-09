OL : L’incroyable exigence de Guardiola avant City-Lyon

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, Premier League.

Bien calé dans la roue du leader Liverpool avec 13 points sur 15 possibles, Manchester City a tranquillement déroulé ce samedi contre Fulham, avec un succès 3-0. Malgré le score et la proximité de l’entrée en Ligue des Champions face à Lyon ce mercredi, The Sun raconte que Pep Guardiola a fait annuler le jour de congés de ses joueurs. Au lieu de cela, l’entraineur espagnol les a convoqués ce dimanche donc pour une séance tactique avant de leur remontrer le match de la veille, et les erreurs commises, notamment sur le plan technique et de la finition.

« J’étais en colère. J’étais déçu et mes joueurs savent que je ne peux pas laisser passer ça. Je ne supporte pas quand ils manquent une chose simple, la passe facile, le bon contrôle. On en a parlé tellement de fois. Je me devais de leur montrer ce qu’il fallait faire pour encore s’améliorer », a expliqué un Pep Guardiola qui a donc effectué une longue séance vidéo un dimanche, ce qui a du ravir ses joueurs. Voilà ce que coûte un contrôlé manqué avec « Pep ».