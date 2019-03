OL : Jérôme Rothen réclame le départ de Bruno Genesio

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

Après l'élimination de l'Olympique Lyonnais par le FC Barcelone en Ligue des champions, la question de l'avenir de Bruno Genesio sur le banc de l'OL va revenir sur le devant de la scène. Mais pour Jérôme Rothen, il n'y a pas à débattre, l'ancien joueur réclamant sur RMC le départ en fin de saison de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Pour Jérôme Rothen, l'heure est venue pour Jean-Michel Aulas de prendre la décision qui s'impose.

Et le consultant d'appuyer sa requête. « Les limites lyonnaises elles commencent par leur entraîneur. L’OL va annoncer prochainement si Bruno Genesio est prolongé ou pas, mais pour moi c’est Genesio out. C’est dur pour lui, mais je trouve qu’en Ligue des champions s’il a passé le cap des poules, il y a eu trop de défaillances sur ces deux matches contre le Barça et surtout ce mercredi soir où il a pris une leçon tactique de Valverde », a lancé un Jérôme Rothen, qui attend désormais que Jean-Michel Aulas annonce du changement la saison prochaine à la tête de l'équipe lyonnaise.