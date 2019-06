Liverpool : Van Dijk se donne zéro chance d'avoir le Ballon d'Or

Dans : Ligue des Champions, Foot Europeen, Premier League.

Parmi les réputations flatteuses qui peuvent accompagner la carrière d’un joueur, Virgil Van Dijk est désormais souvent décrit comme le défenseur qui ne se fait jamais dribbler.

Le Néerlandais l’a une nouvelle fois prouvé ce samedi en finale de la Ligue des Champions, mettant dans sa poche un Harry Kane certes loin de sa meilleure forme, mais tout de même totalement muselé. Et celui qui est considéré comme le meilleur défenseur au monde, peut désormais rêver d’être tout simplement le meilleur joueur de l’année 2019 après son succès en Ligue des Champions. Toutefois, l’arrière de Liverpool ne se donne aucune chance.

« Messi est le meilleur joueur du monde et je pense qu'il mérite tant qu'il continuera à jouer. Donc le Ballon d'Or n'est pas une chose à laquelle je pense. Si jamais cela arrivait, par chance, bien sûr je l'accepterais, mais je ne crois pas qu'il y ait de raisons pour cela. Messi est toujours le meilleur, peu importe qu'il ne soit pas en finale de la Ligue des champions cette année », a livré l’ancien de Southampton, persuadé que l’Argentin domine encore la planète football. Après, selon les critères et le palmarès, Van Dijk, qui peut encore également remporter la Ligue des Nations et vient de clore une saison dantesque avec Liverpool, verra forcément son nom revenir à l’automne au moment des votes.