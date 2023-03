Leroy Sané probablement forfait pour Bayern-PSG

A une semaine du match retour de Ligue des champions contre le PSG, à l'Allianz Arena, le Bayern Munich sait déjà qu'il devra se passer de Leroy Sané qui s'est blessé à la cheville.

Même s’il n’a pas été particulièrement en valeur lors de la victoire des champions d’Allemagne au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Leroy Sané est un joueur qui compte du côté de Munich. Cependant, l’attaquant international allemand du Bayern va devoir renoncer au match retour, mercredi prochain, puisque les médias allemands annoncent que Sané, s’est blessé à l’entraînement lundi et qu’il n’a pas été capable de participer à la séance de ce mercredi. Souffrant de la cheville, l’ailier du Bayern Munich sera au minimum forfait le week-end prochain contre Stuttgart en Bundesliga et face au PSG en Ligue des champions.

