LdC : Une finale de C1 à New-York ? Ça serait logique

Après Barça-Girone aux Etats-Unis, une finale de Ligue des Champions délocalisée ? C’est possible. En effet, James Roures, patron du groupe Mediapro, a expliqué qu’il était envisageable qu’une finale de Ligue des Champions se joue à New-York dans les prochaines années. « C’est en train d’être étudié » a-t-il confirmé. Quand l’absurde est poussé à l’extrême…

« On ne tardera pas à voir une finale de Ligue des Champions en dehors d’Europe. New York serait exceptionnel. C’est quelque chose qui est en train d’être étudié. Ça me semble plus exotique ou bizarre de jouer une finale de Supercoupe d’Europe entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid à Tallin » a confié l’homme d’affaires espagnol, visiblement emballé par la perspective de voir une finale de Ligue des Champions en dehors de l’Europe. Une opinion qui ne devrait pas faire l’unanimité chez les observateurs du ballon rond.