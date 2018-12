LdC : Tirage au sort des 8es de finale lundi à 12h, l'OL et le PSG vont vite savoir

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, PSG.

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais n'auront pas trop longtemps à attendre avant de connaître la suite des événements en Ligue des champions. C'est en effet lundi prochain, le 17 décembre, à partir de 12h, qu'aura lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse).

Le PSG affrontera un deuxième de groupe (sauf Lyon et Liverpool), tandis que l'OL défiera un premier (sauf Manchester City et le PSG). Les rencontres des huitièmes de finale de C1 se joueront les 12,13, 19 et 20 février pour l'aller, et les 5,6,12 et 13 mars pour le retour.

Les huit équipes du premier chapeau

Dortmund, FC Barcelone, PSG, FC Porto, Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid, Juventus

Les huit équipes du deuxième chapeau

Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax Amsterdam, Olympique Lyonnais, AS Rome, Manchester United