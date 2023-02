LdC : Leipzig s'accroche à City, le retour tranchera

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale aller

Red Bull Arena

RB Leipzig-Manchester City 1-1

Buts : Gvardiol (70e) pour Leipzig ; Mahrez (27e) pour Man City

Largement dominateur en première période, Manchester City a été beaucoup plus bousculé ensuite pour finalement lâcher son avantage d'un but. Leipzig a arraché le nul 1-1 et peut encore croire à la qualification avant le retour en Angleterre.

Après la démonstration madrilène mardi, beaucoup d'observateurs s'attendaient à la même chose avec Manchester City ce mercredi soir à Leipzig. La première période donnait plutôt cette tendance avec une nette domination des Citizens. La possession était un peu stérile mais les joueurs de Pep Guardiola empêchaient les Allemands d'avoir la moindre occasion. Finalement, City passait logiquement devant après une perte de balle de Schlager, sanctionné de suite par Mahrez. Dans les dernières secondes du premier acte, Werner réalisait le premier tir de Leipzig. Un tir bien faible.

Containing Haaland ✅

Scoring the equaliser ✅



Joško Gvardiol is the 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗔𝗟 😍 pic.twitter.com/9hOBPlFCJq — LiveScore (@livescore) February 22, 2023

Après le repos, le RB Leipzig se réveillait enfin. Henrichs, entré en jeu à la pause, se créait deux belles situations. D'abord d'une tête juste au-dessus du but d'Ederson (52e). Puis, esseulé, il entrait dans la surface mais croisait trop son tir (54e). Szoboszlai venait chauffer les gants du portier brésilien par la suite d'un tir lointain, confirmant le réveil de son équipe. Les Roten Bullen étaient enfin récompensés de leurs efforts. Sur un corner joué à deux, Gvardiol était trouvé. Sautant bien plus haut que tout le monde, le Croate venait apporter une égalisation méritée aux siens. Haaland aurait pu redonner l'avantage à City mais sa frappe était ratée à l'image de son match. 1-1, un score logique qui donne espoir aux Allemands avant le retour en Angleterre où ils auront leur chance face à des Citizens plus prenables que prévu.