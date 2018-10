LDC : Balbir annonce que le PSG et l'OL vont sauver la France

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, OL, Monaco.

Suite à la troisième journée de la Ligue des Champions, Denis Balbir a fait un point plutôt optimiste sur l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.

Trois matchs nuls, voici le bilan hebdomadaire des clubs français en Ligue des Champions. Après le nul de Lyon à Hoffenheim (3-3) mardi, Monaco, à Bruges (1-1), puis le PSG, contre Naples (2-2), ont poursuivi la mauvaise dynamique tricolore mercredi. De quoi faire froid dans le dos, puisqu'à l'heure actuelle, seul l'OL de Bruno Genesio passerait l'obstacle de la phase de groupes, sachant que le PSG et l'ASM sont troisièmes de leur poule respective. Mais si le club de la Principauté est pratiquement éliminé, à cinq points de l'Atletico à trois matchs de la fin, Paris a encore sa chance, à condition de faire un sans-faute face au Napoli et Liverpool. Un scénario espéré par Denis Balbir.

« À mi-parcours, est-ce que l’on peut craindre un zéro pointé des clubs français ? Pour l’instant, rien n’est fini. L'OL ? L’OL a les facultés pour passer. Lyon a un ADN européen et c’est un club bien géré. Bien sûr, il y a des carences, mais les Gones me paraissent bien placés. J’espère qu’il ne regretteront pas ces deux points perdus contre Hoffenheim. Les maux sont réguliers et se répètent saison après saison. Je ne sais pas comment l’OL peut faire pour se doter enfin d’une défense solide avec des joueurs complémentaires. Encore heureux que Lopes soit bon car on le laisse trop souvent livré à lui-même… Le PSG ? Il a encore ses chances. Même s’ils ont deux gros adversaires, Paris peut encore se mettre à la hauteur. C’est un grand club, avec de grands joueurs. À eux de montrer qu’ils peuvent eux aussi être grands sur le terrain. Là, même si le PSG devra faire un exploit à Naples, il est encore possible de sortir de ce groupe. Je n’ose imaginer que le PSG finisse troisième de sa poule. Si c’était le cas, ce serait la politique même du club qui ferait matière à débat. Ce PSG manque de repères dans l’agressivité sur les gros matchs… L'ASM ? En revanche, pour Monaco, c’est fini ! », a lâché, sur le site But, le journaliste, qui pense donc que le PSG et l'OL vont assurer le coup en validant leurs billets pour les huitièmes de finale de la C1, afin de sauver le coefficient UEFA de la France.