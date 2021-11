Cristiano Ronaldo écoeure encore l'Alatanta !

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Mené deux fois au score par l'Atalanta, Manchester United a ramené le nul (2-2) de Bergame grâce à un doublé signé Cristiano Ronaldo.

Ne parlez pas de CR7 aux joueurs et aux supporters de l'Atalanta, puisqu'en l'espace de deux matchs la star portugaise de Manchester United leur a fait vivre un véritable calvaire. A l'aller à Old Trafford, Cristiano Ronaldo avait marqué dans les ultimes secondes le but de la victoire des Red Devils, lesquels avaient pourtant été menés 0-2. Ce mardi soir, le club italien a mené deux fois au score, mais à chaque fois CR7 a ramené le club anglais à hauteur (2-2), avec encore une fois un but dans les ultimes secondes de la rencontre. Après 4 matchs joués en Ligue des champions depuis son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo en est déjà à 5 buts marqués.