C1 : Pourquoi le PSG va gagner la Ligue des champions,

En éliminant le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain devient le favori de la C1. Une statistique plaide en faveur du PSG.

Les supporters du PSG devront patienter jusqu’à 23heures ce mercredi pour connaître l’adversaire de leur équipe préférée en demi-finale de la Ligue des champions. Mais que ce soit Manchester City ou le Borussia Dortmund, la confiance est désormais grande dans le camp du Paris Saint-Germain. Il est vrai que si l’an dernier les esprits chagrins avait relativisé la présence du club français en finale de la C1, rappelant que Neymar et ses coéquipiers avaient sorti l’Atalanta et Leipzig en un seul match, cette fois le PSG a sorti tour à tour le FC Barcelone et le Bayern Munich, deux énormes clubs sur la scène européenne. Et comme le rappelle Vincent Duluc dans L’Equipe, en s’offrant le scalpe du club allemand, la formation de Mauricio Pochettino pourrait prolonger une série qui la mène à la Coupe aux grandes oreilles.

Pour le journaliste, les faits parlent en faveur du Paris Saint-Germain. « Le PSG s'est qualifié grâce à son talent et à sa sueur, et il a suffisamment grandi pour ne ressentir d'accomplissement ni après l'élimination de Barcelone, ni après celle du Bayern, déjà aimanté par la lumière puissante des demi-finales et par une ambition suprême, pendant que l'Europe du football, dès mardi soir, a applaudi dans toutes les langues au double spectacle, aller et retour, de la confrontation qui a déshabillé le tenant de sa couronne. On ne sait pas encore si cela fait de Paris un favori, mais les trois dernières équipes qui ont éliminé le Bayern en C1, depuis 2017, ont remporté l’épreuve », rappelle Vincent Duluc. Et effectivement, lors de la saison 2016-2017, le Real Madrid, vainqueur final, avait sorti le club bavarois lors des quarts de finale, la saison suivante la formation de Zinedine Zidane en avait fait de même cette fois lors des demi-finales. En 2019, Liverpool avait éliminé le Bayern en huitièmes de finale avant d’aller au bout de la Ligue des champions, tandis qu’en 2020 on sait comment cela s’est fini.