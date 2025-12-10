Indice UEFA : L’OM et Monaco font décoller la France

L'AS Monaco et l'OM ont montré la voie au PSG, à Strasbourg, à Nice, à Lyon et à Lille, avec des victoires au forceps pour lancer cette semaine européenne.

Pour la dernière semaine de Coupe d’Europe de l’année 2025, le départ est excellent pour les clubs français qui se sont arrachés, mais ont réussi chacun à s’imposer. Monaco a pris le meilleur sur Galatasaray (1-0), tandis que l’OM a tenu la barre contre l’Union Saint-Gilloise (3-2). Un carton plein qui pourrait être total si le PSG imite ses compatriotes lors de son déplacement à Bilbao ce mercredi.

Après le début de saison tumultueux, et notamment l’écroulement de Nice, la France continue de remonter et profite de cette bonne passe pour recoller à un trio composé de Chypre, de la Pologne et surtout du Portugal qui n’avance plus beaucoup. La 5e place sur la saison en cours est dans le viseur, même s’il faudra être fort pour que la France s’en empare dès cette semaine.

Et aussi, la victoire de l’OM en Belgique n’est pas anodine, car grâce à leur très belle saison, les clubs belges sont bien partis pour être amenés à menacer la France dans les années à venir. Il y a en effet de grandes chances que, au début de la saison 2026-2028, la Belgique passe devant le Portugal et les Pays-Bas sur le classement des cinq dernières saisons.

De quoi faire les affaires de la France, qui aura bien du mal à rattraper l’Allemagne à la 4e place, mais sécurise régulièrement sa 5e place à l’indice UEFA pour continuer à viser les quatre clubs en Ligue des Champions chaque saison.