TV : Bourg-en-Bresse - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Habitué des mauvaises surprises en Coupe de France, l’Olympique de Marseille va tenter de faire respecter son rang face aux semi-pros de Bourg-en-Bresse en 32es de finale de la Coupe de France ce week-end.

Quelle heure pour Bourg-en-Bresse - OM ?

Installé dans le haut du tableau de la Ligue 1 et bien parti pour se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, le club marseillais va commencer son parcours en Coupe de France avant la trêve hivernale. Désireux d’aller le plus loin possible dans cette célèbre compétition, l’OM va d’abord devoir se défaire de Bourg-en-Bresse, un club de National en 32es de finale. Ce match se jouera ce dimanche 21 décembre à 14h45 au Stade Marcel-Verchère. L’arbitre sera Stéphanie Frappart.

Sur quelles chaînes suivre Bourg-en-Bresse - OM ?

France 3 Régions, dans les régions concernées par ce match comme la Provence. Mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne officielle de la Coupe de France. Placé dans le multiplex du début de journée dimanche, ce match entre Bourg-en-Bresse et l’ OM sera diffusé sur deux chaînes. En clair et en gratuit sur, dans les régions concernées par ce match comme la Provence. Mais aussi surla chaîne officielle de la Coupe de France.

Les compos probables de Bourg-en-Bresse - OM :

Dans le dur cette saison avec une 15e place sur 17 en National, Bourg-en-Bresse n’a qu’un seul point d’avance sur la zone rouge. Autant dire que ce choc de Coupe de France contre Marseille sera un bonus pour un club qui va jouer sa survie en 2026. Malgré tout, l’équipe de David Le Frapper jouera le coup à fond devant son public pour tenter d’imiter Andrézieux ou Canet, deux clubs qui ont créé l’exploit de sortir l’OM en Coupe de France dès les premiers tours ces dernières saisons.

La compo probable de Bourg-en-Bresse : Boulhendi - Pembele, Sylla, Lacour, Vitre, Koite - Bodmer, Meyer, Touray - Boumaaoui, Cisse.

Incapable de gagner le moindre trophée depuis 2012, l’OM dispose pourtant d’une histoire parituclière avec la Coupe de France. Puisqu’avant la razzia du PSG de QSI, Marseille était le club le plus titré, mais avec une dernière victoire en 1989… Autant dire que l' OM rêverait de retrouver son lustre d’antan en CDF. Mais pour cela, il faudra déjà assurer le coup à Bourg ce dimanche, avant de penser à la suite. Lors de ce match, Roberto De Zerbi pourrait aligner une belle équipe, pour ne pas risquer l'humiliation juste avant les fêtes de fin d’année.

La compo probable de l’OM : De Lange - Murillo, Pavard, Aguerd - Weah, Hojbjerg, Vermeeren, Kondogbia, Emerson - Greenwood, Aubameyang.