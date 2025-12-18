ICONSPORT_266745_0601
Aubameyang - Roberto de Zerbi - OM

TV : Bourg-en-Bresse - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Coupe de France19 déc. , 00:30
parAlexis Rose
0
Habitué des mauvaises surprises en Coupe de France, l’Olympique de Marseille va tenter de faire respecter son rang face aux semi-pros de Bourg-en-Bresse en 32es de finale de la Coupe de France ce week-end.

Quelle heure pour Bourg-en-Bresse - OM ?

Installé dans le haut du tableau de la Ligue 1 et bien parti pour se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, le club marseillais va commencer son parcours en Coupe de France avant la trêve hivernale. Désireux d’aller le plus loin possible dans cette célèbre compétition, l’OM va d’abord devoir se défaire de Bourg-en-Bresse, un club de National en 32es de finale. Ce match se jouera ce dimanche 21 décembre à 14h45 au Stade Marcel-Verchère. L’arbitre sera Stéphanie Frappart.

Sur quelles chaînes suivre Bourg-en-Bresse - OM ?

Placé dans le multiplex du début de journée dimanche, ce match entre Bourg-en-Bresse et l’OM sera diffusé sur deux chaînes. En clair et en gratuit sur France 3 Régions, dans les régions concernées par ce match comme la Provence. Mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne officielle de la Coupe de France.

Les compos probables de Bourg-en-Bresse - OM :

Dans le dur cette saison avec une 15e place sur 17 en National, Bourg-en-Bresse n’a qu’un seul point d’avance sur la zone rouge. Autant dire que ce choc de Coupe de France contre Marseille sera un bonus pour un club qui va jouer sa survie en 2026. Malgré tout, l’équipe de David Le Frapper jouera le coup à fond devant son public pour tenter d’imiter Andrézieux ou Canet, deux clubs qui ont créé l’exploit de sortir l’OM en Coupe de France dès les premiers tours ces dernières saisons.
La compo probable de Bourg-en-Bresse : Boulhendi - Pembele, Sylla, Lacour, Vitre, Koite - Bodmer, Meyer, Touray - Boumaaoui, Cisse.

Lire aussi

CDF : Nice-ASSE et AJA-Monaco, les deux grosses affiches des 32esCDF : Nice-ASSE et AJA-Monaco, les deux grosses affiches des 32es
Incapable de gagner le moindre trophée depuis 2012, l’OM dispose pourtant d’une histoire parituclière avec la Coupe de France. Puisqu’avant la razzia du PSG de QSI, Marseille était le club le plus titré, mais avec une dernière victoire en 1989… Autant dire que l'OM rêverait de retrouver son lustre d’antan en CDF. Mais pour cela, il faudra déjà assurer le coup à Bourg ce dimanche, avant de penser à la suite. Lors de ce match, Roberto De Zerbi pourrait aligner une belle équipe, pour ne pas risquer l'humiliation juste avant les fêtes de fin d’année.
La compo probable de l’OM : De Lange - Murillo, Pavard, Aguerd - Weah, Hojbjerg, Vermeeren, Kondogbia, Emerson - Greenwood, Aubameyang.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 14:45
Bourg-en-Bresse
14:45
Olympique Marseille
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

Godo
Europa Conference League

CL : Strasbourg premier, tous les clubs qualifiés pour la phase finale

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 6e journée

Fil Info

19 déc. , 00:00
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
18 déc. , 23:05
CL : Strasbourg premier, tous les clubs qualifiés pour la phase finale
18 déc. , 23:05
CL : Programme TV et résultats de la 6e journée
18 déc. , 23:00
AJA : Auxerre vers un mercato fou pour se sauver
18 déc. , 22:55
CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place
18 déc. , 22:30
Battu par le PSG, Flamengo appelle Neymar
18 déc. , 22:00
Un joueur envoyé à Nantes, c'est la panique
18 déc. , 21:57
Super Coupe d’Italie : Naples surclasse le Milan et va en finale

Derniers commentaires

CL : Encore vainqueur, Strasbourg valide sa première place

Bravo a Strasbourg , plus 4 points de bonus, plus 0,5 points de bonus pour la qualif en huitième le plein pour la France (UEFA) aussi

OL : Paulo Fonseca tout proche de la boulette

En quoi il est tout proche de la boulette ? Tant que rien est officiel il faut rester prudent. C'est tout se qu'il dit. Je vois pas où est le problème, ça a toujours été comme ça dans les transferts. Encore un titre a la con, une fois de +.

L'OM signe un très gros deal et sort le champagne (officiel)

t es a la masse.....

L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise

On a enfin une direction qui s'entend, qui sait où elle veut aller et surtout comment . On est obligé d'avancer avec des gens comme ça.

Un vétéran de 37 ans proposé à l’OL !

Oui en plus il est jeune

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading