TV : Paris FC - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

J'y crois moyen, par contre Raymond Domenech ça aurait de la gueule!
et toi t es un connard, et ça change quoi?
woow. le pire c est que tu penses que c est drole.....je plains ta famille. one man show?
pfff que vous etes cons avec vos "sardines". personne ne vous appelle les quenelles. vous trouvez ça intelligent serieusement?
Ils sont encore dans la course grâce aussi à l'arbitrage , comment Konaté ou Frimpong peuvent s'en tirer sans carton ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
La remontée de l'@AS_Monaco au classement est 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 et pourrait bien se poursuivre vendredi face au Paris FC 👀 Suivez la rencontre en exclusivité 👉 bit.ly/Abonnements_Li…