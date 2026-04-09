TV : Paris FC - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En pleine bourre ces dernières semaines et en totale confiance après sa victoire contre l’OM, Monaco espère confirmer sa belle dynamique en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC vendredi.

Quelle heure pour Paris FC - Monaco ?

Meilleure équipe de Ligue 1 sur les dernières semaines, l’AS Monaco a confirmé son renouveau en venant à bout de l’Olympique de Marseille le week-end dernier à Louis II. Un succès qui permet aux Monégasques de revenir à égalité avec les Phocéens, et de ne compter qu’un point de retard sur Lille, actuel troisième. Déterminé à se qualifier en Ligue des Champions, l’ASM devra éviter le piège tendu par le Paris FC. Un match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1 à suivre ce vendredi à 19h00.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - Monaco ?

Malgré l’horaire inhabituel du vendredi à 19h00, c’est bien sur les antennes de Ligue1+ que la rencontre entre le PFC et l’ASM sera diffusée. L’avant-match débutera environ une heure plus tôt. Les amoureux du championnat de France qui le voudront pourront enchaîner avec OM-Metz sur la même chaîne, dans la foulée de PFC-Monaco.

Les compos probables de Paris FC - Monaco :

Les absences sont nombreuses des deux côtés pour ce match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Du côté parisien, Antoine Kombouaré pourrait notamment être contraint de composer sans Immobile (malade) et Krasso (blessure au genou), ce qui va considérablement limiter les options sur le plan offensif. A Monaco, les absences sont connues de longue date : Caio Henrique, Vanderson, Minamino, Salisu ou encore Ouattara. Des absences nombreuses mais sans conséquences pour l’instant au vu des excellents résultats du club princier.

PFC : Trapp, Camara, Coppola, Mbow, Sangui, M.Lopez, Lees-Melou, Ikoné, Munetsi, Simon, Geubbels

ASM : Hradecky, Kehrer, Zakaria, Faes, Mawissa, Teze, Coulibaly, Camara, Golovin, Akliouche, Balogun