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TV : Paris FC - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 109 avr. , 6:30
parCorentin Facy
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En pleine bourre ces dernières semaines et en totale confiance après sa victoire contre l’OM, Monaco espère confirmer sa belle dynamique en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC vendredi.

Quelle heure pour Paris FC - Monaco ?

Meilleure équipe de Ligue 1 sur les dernières semaines, l’AS Monaco a confirmé son renouveau en venant à bout de l’Olympique de Marseille le week-end dernier à Louis II. Un succès qui permet aux Monégasques de revenir à égalité avec les Phocéens, et de ne compter qu’un point de retard sur Lille, actuel troisième. Déterminé à se qualifier en Ligue des Champions, l’ASM devra éviter le piège tendu par le Paris FC. Un match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1 à suivre ce vendredi à 19h00.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - Monaco ?

Malgré l’horaire inhabituel du vendredi à 19h00, c’est bien sur les antennes de Ligue1+ que la rencontre entre le PFC et l’ASM sera diffusée. L’avant-match débutera environ une heure plus tôt. Les amoureux du championnat de France qui le voudront pourront enchaîner avec OM-Metz sur la même chaîne, dans la foulée de PFC-Monaco.

Les compos probables de Paris FC - Monaco :

Les absences sont nombreuses des deux côtés pour ce match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Du côté parisien, Antoine Kombouaré pourrait notamment être contraint de composer sans Immobile (malade) et Krasso (blessure au genou), ce qui va considérablement limiter les options sur le plan offensif. A Monaco, les absences sont connues de longue date : Caio Henrique, Vanderson, Minamino, Salisu ou encore Ouattara. Des absences nombreuses mais sans conséquences pour l’instant au vu des excellents résultats du club princier.
PFC : Trapp, Camara, Coppola, Mbow, Sangui, M.Lopez, Lees-Melou, Ikoné, Munetsi, Simon, Geubbels
ASM : Hradecky, Kehrer, Zakaria, Faes, Mawissa, Teze, Coulibaly, Camara, Golovin, Akliouche, Balogun

Ligue 1

10 avril 2026 à 19:00
Paris
19:00
Monaco
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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