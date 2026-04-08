TV : OM - Metz, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Battu par Lille puis Monaco lors des deux dernières journées de Ligue 1, l’OM doit absolument se relancer au Vélodrome contre Metz vendredi soir lors de la 29e journée de championnat.

Quelle heure pour OM - Metz ?

L’enjeu est crucial pour l’Olympique de Marseille, éjecté du podium de la Ligue 1 depuis sa défaite à Monaco lors de la journée précédente. La réception de Metz, lanterne rouge du championnat, ressemble à une opportunité idéale de retrouver la victoire et la confiance. Le coup d’envoi de la rencontre sera donnée le vendredi 10 avril à 21h05 au Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Metz ?

Même si l’heure est un peu inhabituelle pour un vendredi, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz sera bien à suivre sur les antennes de Ligue1+. Le coup d’envoi a été légèrement décalé à la demande de la chaîne car à 19h sur la même antenne, Monaco affronte le Paris FC.

Les compos probables de OM - Metz :

Privé de Nayef Aguerd et de Geoffrey Kondogbia sur blessure, Habib Beye va surtout enregistrer le retour de Mason Greenwood par rapport au match face à Monaco il y a une semaine. Le numéro 10 de l’OM récupèrera sans doute sa place au profit d’Hamed Junior Traoré, tandis qu’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient eux cohabiter de nouveau. A Metz, l’incertitude se situe au milieu de terrain, avec de nombreux joueurs incertain dont Munongo, Stambouli, Touré ou encore Traoré.

Metz : Sy, Kouao, Sané, Mboula, Colin, Gbamin, Deminguet, Sarr, Hein, Tsitaishvili, Diallo.