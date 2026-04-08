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TV : OM - Metz, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 109 avr. , 00:00
parCorentin Facy
0
Battu par Lille puis Monaco lors des deux dernières journées de Ligue 1, l’OM doit absolument se relancer au Vélodrome contre Metz vendredi soir lors de la 29e journée de championnat.

Quelle heure pour OM - Metz ?

L’enjeu est crucial pour l’Olympique de Marseille, éjecté du podium de la Ligue 1 depuis sa défaite à Monaco lors de la journée précédente. La réception de Metz, lanterne rouge du championnat, ressemble à une opportunité idéale de retrouver la victoire et la confiance. Le coup d’envoi de la rencontre sera donnée le vendredi 10 avril à 21h05 au Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Metz ? 

Même si l’heure est un peu inhabituelle pour un vendredi, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz sera bien à suivre sur les antennes de Ligue1+. Le coup d’envoi a été légèrement décalé à la demande de la chaîne car à 19h sur la même antenne, Monaco affronte le Paris FC.

Les compos probables de OM - Metz :

Privé de Nayef Aguerd et de Geoffrey Kondogbia sur blessure, Habib Beye va surtout enregistrer le retour de Mason Greenwood par rapport au match face à Monaco il y a une semaine. Le numéro 10 de l’OM récupèrera sans doute sa place au profit d’Hamed Junior Traoré, tandis qu’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient eux cohabiter de nouveau. A Metz, l’incertitude se situe au milieu de terrain, avec de nombreux joueurs incertain dont Munongo, Stambouli, Touré ou encore Traoré.
OM : Rulli, Weah, Balerdi, Medina, Emerson, Hojbjerg, Timber, Greenwood, Gouiri, Paixao, Aubameyang.
Metz : Sy, Kouao, Sané, Mboula, Colin, Gbamin, Deminguet, Sarr, Hein, Tsitaishvili, Diallo.

Ligue 1

10 avril 2026 à 21:05
Olympique Marseille
21:05
Metz
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2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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