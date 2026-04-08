PSG-Liverpool : Doué brillant, Konaté en plein calvaire

Auteur du premier but parisien face à Liverpool, Désiré Doué a été le grand bonhomme du PSG au Parc des Princes ce mercredi. Il a notamment mis au supplice un Ibrahima Konaté en grande difficulté.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement assumé son statut de favori ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions en disposant de Liverpool sans trembler au Parc des Princes (2-0). Malgré les absences de Fabian Ruiz et de Bradley Barcola, les hommes de Luis Enrique ont fait le travail. En attaque, ils ont pu compter sur un Désiré Doué des grands soirs. Buteur dès le premier quart d’heure, l’international français, positionné sur le côté droit mais très remuant, a sorti son plus beau costume face aux Reds. Avec 4 tirs au total, 90% de passes réussies, 3 duels remportés et bien sûr un but décisif au compteur, il a affiché un visage tout proche de celui qu’il avait en fin de saison dernière.

Doué et Kvara au top, Dembélé dans le dur

« Désiré Doué quand les lumières sont allumées c’est vraiment quelqu’un » et « Quand il s'agit de performer dans les GRANDS matchs, Desiré Doué est le MEILLEUR jeune au monde » peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Au rayon des tops, difficile de ne pas citer par ailleurs Khvicha Kvaratskhelia, encore décisif dans un grand match de Ligue des Champions avec le sublime but du 2-0 en fin de match. Les latéraux Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont également apparus en très grande forme, tout comme Zaïre-Emery, Joao Neves et Vitinha au milieu de terrain. Actif mais pas en réussite, Ousmane Dembélé a peut-être été le moins bon Parisien sur la pelouse ce mercredi soir.

Le match terrible d'Ibrahima Konaté

Du côté de Liverpool, un homme est apparu en très grosse difficulté : Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool a eu énormément de mal face à la vivacité des attaquants du PSG et tout cela sous les yeux de la France entière à un mois et demi de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Souvent dépassé, au même titre d’ailleurs que son compère Virgil van Dijk, il aurait pu coûter deux penaltys à Liverpool. Le premier pour un tacle finalement jugé licite sur Zaïre-Emery. Le deuxième sur un accrochage au niveau des bras avec Nuno Mendes, une action sur laquelle la VAR n’est finalement pas revenue.

Ekitike trop esseulé

« Vous pensez que Konaté va prendre un jaune un jour pour les prises de judo sur Kvara ? », « Warren Zaïre-Emery qui prend Ibou Konaté en vitesse ET dans l’impact physique. Quelques minutes après son double contact entre 3 joueurs de Liverpool, OK » ou encore « Le niveau de Konaté… » pouvait-on d’ailleurs lire sur X. Gomes, Van Dijk et Frimpong n’ont pas non plus brillé, pas plus que Hugo Ekitike, terriblement esseulé à la pointe de l’attaque des Reds au sein du 5-3-2 très défensif aligné par un Arne Slot plus que jamais en danger.