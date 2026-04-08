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LdC : Le PSG mate sans souci Liverpool

Ligue des Champions08 avr. , 22:54
parMehdi Lunay
5
Quart de finale de la Ligue des champions
Parc des Princes
PSG-Liverpool 2-0
Buts : Doué (11e), Kvaratskhelia (65e) pour le PSG
Largement dominateur et supérieur collectivement, le Paris Saint-Germain a remporté un succès logique sur Liverpool 2-0. Les demi-finales semblent proches.
Facile vainqueur de Chelsea en huitièmes, le PSG ressemblait à l'Everest pour un Liverpool malade. Arne Slot tentait un coup de poker en laissant Salah sur le banc au coup d'envoi. Cela n'avait aucun effet positif puisque Paris était supérieur. Le premier but intervenait vite via Doué dont la frappe déviée par Gravenberch lobait Mamardashvili. Le gardien géorgien se reprenait en accumulant les arrêts. Il stoppait des tentatives de Kvaratskhelia et Doué. Maladroits dans la surface, les Parisiens auraient largement pu alourdir la note avant la pause.
Dembélé se distinguait négativement. Seul dans la surface, le Ballon d'Or envoyait le ballon dans le ciel du Parc (53e). A force de subir, Liverpool craquait à nouveau sur un raid en solitaire de Kvaratskhelia. Les occasions des Reds étaient trop rares pour rééquilibrer le score. Paris aurait même pu corser l'addition. Un penalty sifflé contre Konaté était annulé et Dembélé trouvait le poteau.
Avec ce succès 2-0, le PSG semble lancé sur la route d'une nouvelle demi-finale de Ligue des champions.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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