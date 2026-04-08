LdC : Le PSG mate sans souci Liverpool

Quart de finale de la Ligue des champions

Parc des Princes

Buts : Doué (11e), Kvaratskhelia (65e) pour le PSG

Largement dominateur et supérieur collectivement, le Paris Saint-Germain a remporté un succès logique sur Liverpool 2-0. Les demi-finales semblent proches.

Facile vainqueur de Chelsea en huitièmes, le PSG ressemblait à l'Everest pour un Liverpool malade. Arne Slot tentait un coup de poker en laissant Salah sur le banc au coup d'envoi. Cela n'avait aucun effet positif puisque Paris était supérieur. Le premier but intervenait vite via Doué dont la frappe déviée par Gravenberch lobait Mamardashvili . Le gardien géorgien se reprenait en accumulant les arrêts. Il stoppait des tentatives de Kvaratskhelia et Doué. Maladroits dans la surface, les Parisiens auraient largement pu alourdir la note avant la pause.

Dembélé se distinguait négativement. Seul dans la surface, le Ballon d'Or envoyait le ballon dans le ciel du Parc (53e). A force de subir, Liverpool craquait à nouveau sur un raid en solitaire de Kvaratskhelia. Les occasions des Reds étaient trop rares pour rééquilibrer le score. Paris aurait même pu corser l'addition. Un penalty sifflé contre Konaté était annulé et Dembélé trouvait le poteau.

Avec ce succès 2-0, le PSG semble lancé sur la route d'une nouvelle demi-finale de Ligue des champions.