Indice UEFA : L’OL et le LOSC en feu, la France grimpe encore

Coupe d'Europe03 oct. , 7:30
parGuillaume Conte
Les clubs français ont réalisé une semaine de premier choix, qui permet à l'indice UEFA de connaitre un sacré bond après des débuts difficiles. 
Très belle semaine pour le football français. Avec sept clubs concernés, une seule défaite (Nice), un nul (Monaco) et surtout cinq victoires (PSG, OM, Lille, Lyon et Strasbourg). De quoi envisager la phase de poule de belle manière pour plusieurs formations tricolores. Pendant ce temps-là, après un départ timide, l’indice UEFA de la France continue de monter. 
Sur la saison en cours, la France a désormais doublé l’Azerbaïdjan pour se retrouver dans le Top10 du classement. Mais plus que le gain en places, qui aura été de six positions dans cette semaine faste, c’est le rapprochement avec les meilleurs pays qui est intéressant. Non seulement, la France creuse l’écart avec les Pays-Bas, qui restent derrière, mais l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne n’ont même plus un point d’avance. Un gros resserrement qui profite encore à certains petits pays comme Chypre, la Pologne ou le Danemark, qui se placent parmi les premiers. Une première place qui revient au Portugal, malgré la présence de seulement quatre clubs, mais les cartons pleins de Porto et Braga en Europa League rapportent gros. 
Sur le classement des cinq dernières saisons, qui donne le nombre de qualifiés en Coupe d’Europe, toujours aucune inquiétude pour la France qui garde sa 5e place au chaud, avec 7 points d’avance sur les Pays-Bas.  
Derniers commentaires

Ce joueur de l’OL qui déçoit

S'il jouait déjà à son poste de prédilection... Comme lorsque Y. Courguff était appelé en EDF qui jouait à gauche...

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Qu a fait le PSG de 1904 à 2011 ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu veux comparer une société où un milliardaire avec la puissance et le pouvoir d un etat ? Avec son influence, tu es sérieux la ? Tu dois être du style de ceux qui font semblant de rien comprendre pour la prison de Sarko Pour les impôts, il n y a rien de quitte et on l a vu avec la clause de Neymar avec l accord de Darmanin

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Deutsch Telekom 80 millions, Audi 80 millions, Adidas 80 Millions, ces 3 là sont actionnaires et sponsors du Bayern. Ces 3 là représentent 30% du CA du Bayern et c'est légal, c'est dans les textes de l'UEFA. Ça ne gène personnes, il ne cite que les Club détenus par les arabes, Chelsea et ses marcatos des cinglé? No problemo...On comprend son problème!

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Le PSG c'est uniquement la période QSI ? Pas de bol lors de ces 32 dernières années, si on exclu la période QSI, voyons ce que ça donne: L1: 12 titres (dont 1 lors ère Canal) Coupe de France: 14 (dont 3 lors ère Canal + 3 avant QSI) C1: 4 quarts de finale, 3 demi (dont 1 sous l'ère Canal), 1 finale et 1 victoire C2: 1 victoire (ère canal) donc le PSG a un meilleur palmarès que l'OM ces 32 dernières années même sans la période QSI... 😂🤣😂 Le PSG sans QSI sur les 32 années: 1 C2, 1 L1, 6 coupe de France L'OM: 1 L1, 0 coupe de France Et oui mon pauvre toi tu dois sortir tes archives poussiéreuses et tes coupes de ton musée qui ressemble plus à un musée de paléontologie qu'à autre chose... Nous même hors QSI on a plus gagné sur les 32 dernières années que l'OM alors arrête de faire une fixette que QSI, même sans on a fait mieux 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

