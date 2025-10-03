Indice UEFA : L’OL et le LOSC en feu, la France grimpe encore

Les clubs français ont réalisé une semaine de premier choix, qui permet à l'indice UEFA de connaitre un sacré bond après des débuts difficiles.

Très belle semaine pour le football français. Avec sept clubs concernés, une seule défaite (Nice), un nul (Monaco) et surtout cinq victoires (PSG, OM, Lille, Lyon et Strasbourg). De quoi envisager la phase de poule de belle manière pour plusieurs formations tricolores. Pendant ce temps-là, après un départ timide, l’indice UEFA de la France continue de monter.

Sur la saison en cours, la France a désormais doublé l’Azerbaïdjan pour se retrouver dans le Top10 du classement. Mais plus que le gain en places, qui aura été de six positions dans cette semaine faste, c’est le rapprochement avec les meilleurs pays qui est intéressant. Non seulement, la France creuse l’écart avec les Pays-Bas, qui restent derrière, mais l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne n’ont même plus un point d’avance. Un gros resserrement qui profite encore à certains petits pays comme Chypre, la Pologne ou le Danemark, qui se placent parmi les premiers. Une première place qui revient au Portugal, malgré la présence de seulement quatre clubs, mais les cartons pleins de Porto et Braga en Europa League rapportent gros.

Sur le classement des cinq dernières saisons, qui donne le nombre de qualifiés en Coupe d’Europe, toujours aucune inquiétude pour la France qui garde sa 5e place au chaud, avec 7 points d’avance sur les Pays-Bas.