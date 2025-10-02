Satriano OL

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

OL02 oct. , 22:53
parAlexis Rose
5
2e journée de l’Europa League : 
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Red Bull Salzbourg : 2-0.
Buts : Satriano (11e), Kluivert (57e) pour l’OL.
Toujours aussi efficace et grâce à deux buteurs inédits à savoir Satriano et Kluivert, l’Olympique Lyonnais s’est tranquillement défait du Red Bull Salzbourg (2-0) pour s’installer tout en haut du classement de l’Europa League.
Une semaine après ses bons débuts européens sur la pelouse d’Utrecht (1-0), le club rhodanien voulait enchaîner devant son public du Groupama Stadium. Dès le début du match, les hommes de Paulo Fonseca se donnaient en tout cas les moyens de faire la course en tête puisque sur une frappe de De Carvalho contrée de la main par Kjaergaard, l’OL obtenait un penalty (5e). Sauf que Sulc manquait complètement sa tentative en tirant sur Schlager, parti du bon côté (7e). Un simple contretemps, sachant que quelques minutes plus tard, Lyon se rachetait ! Après une relance manquée du gardien de Salzbourg, Karabec débordait sur le côté droit avant d’envoyer un centre tendu au point de penalty sur Satriano, qui trouvait le chemin des filets d’une magnifique tête plongeante (1-0 à la 11e). Suite à ce premier but de l’attaquant uruguayen sous le maillot de l’OL et sa première réalisation depuis un an et demi, Lyon se reposait sur le talent de Grief (31e, 45e+2) pour rester devant au score jusqu'à la pause (1-0 à la 45e).
Au retour des vestiaires, l’OL se mettait rapidement à l’abri. Suite à un corner repoussé par la défense autrichienne, Karabec délivrait un superbe centre brossé sur la tête de Kluivert, qui marquait par la même occasion son premier but avec Lyon (2-0 à la 57e). Après l’heure de jeu, Grief se montrait encore important face à Alajbegovic (65e). Puis Tolisso (67e) et Satriano (72e) loupaient des balles de break, mais sans conséquence sachant que les Gones s'imposaient logiquement contre le RB Salzbourg (2-0 à la 90e).
Grâce à ce deuxième succès en deux journées, l’OL de Paulo Fonseca s’installe confortablement dans le Top 5 du classement de la phase régulière de l’Europa League.

Europa League

02 octobre 2025 à 21:00
Olympique Lyonnais
Satriano11'Kluivert57'
2
0
Match terminé
Salzburg
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Kluivert
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
87
ENTRE
K. Merah
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
F. Krätzig
SalzburgSalzburg
SORT
A. Terzić
SalzburgSalzburg
Remplacement
77
ENTRE
E. Honoré Molébé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
5
Regarde mon message + haut mis a jour mon pote Parisien avec la conclusion avec un mot PARFAIT 💪

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

RIRES, on le voit + bas le ( soit disant) Bourgeois sans couille 😘

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

hello Greg ,oui ils ont souffert mais l'important comme dirait l'autre c'est les 3 points!^^Une tres bonne semaine pour le foot francais (a part nice mais bon on a l'habitude ca chiale pour jouer l'europe mais ca chie dessus quand ils y sont ..) notamment aussi en ldc!Notre championnat n'est pas si pourri que le laisse croire ces sales merdes de l'etranger qui traitent notre championnat plus bas que terre mais sont RAVIS de venir se servir chez nous et puiser dans nos jeunes du centre de formation!

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

Salut Doug, Strasbourg, Monaco et surtout Lille ont + souffert Une semaine presque parfaite en Europe NON ? NOTRE 5eme place est importante

EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

Le meme message mis a jour Vu que l an prochain on peut perdre notre 5-ème place face a la Belgique Pour le moment La France 51,403 ( somme totale - la 5eme années ) La Belgique 49,55 ( ... ) Maintenant le Portugal et surtout la Hollande seront loin Le Portugal 46,15 ( ... ) Le Pays Bas 43,166 ( ... ) Hormis Nice, comme chaque fois ( je deviens presque mauvais avec eux a présent ), cette semaine est a la mi-temps parfaite Avec la Victoire de l OM contre les Hollandais, les Parisiens contre les Espagnols et le nul magnifique de Monaco contre les Anglais Aujourd'hui Lille a assuré en Italie et Strasbourg puis Lyon maitrise donc que cela continue PARFAIT

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading