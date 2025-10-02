EL : Soir de premières, l’OL déroule contre Salzbourg !

2e journée de l’Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Red Bull Salzbourg : 2-0.

Buts : Satriano (11e), Kluivert (57e) pour l’OL.

Toujours aussi efficace et grâce à deux buteurs inédits à savoir Satriano et Kluivert, l’Olympique Lyonnais s’est tranquillement défait du Red Bull Salzbourg (2-0) pour s’installer tout en haut du classement de l’Europa League.

Une semaine après ses bons débuts européens sur la pelouse d’Utrecht (1-0), le club rhodanien voulait enchaîner devant son public du Groupama Stadium. Dès le début du match, les hommes de Paulo Fonseca se donnaient en tout cas les moyens de faire la course en tête puisque sur une frappe de De Carvalho contrée de la main par Kjaergaard, l’ OL obtenait un penalty (5e). Sauf que Sulc manquait complètement sa tentative en tirant sur Schlager, parti du bon côté (7e). Un simple contretemps, sachant que quelques minutes plus tard, Lyon se rachetait ! Après une relance manquée du gardien de Salzbourg, Karabec débordait sur le côté droit avant d’envoyer un centre tendu au point de penalty sur Satriano, qui trouvait le chemin des filets d’une magnifique tête plongeante (1-0 à la 11e). Suite à ce premier but de l’attaquant uruguayen sous le maillot de l’OL et sa première réalisation depuis un an et demi, Lyon se reposait sur le talent de Grief (31e, 45e+2) pour rester devant au score jusqu'à la pause (1-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, l’OL se mettait rapidement à l’abri. Suite à un corner repoussé par la défense autrichienne, Karabec délivrait un superbe centre brossé sur la tête de Kluivert, qui marquait par la même occasion son premier but avec Lyon (2-0 à la 57e). Après l’heure de jeu, Grief se montrait encore important face à Alajbegovic (65e). Puis Tolisso (67e) et Satriano (72e) loupaient des balles de break, mais sans conséquence sachant que les Gones s'imposaient logiquement contre le RB Salzbourg (2-0 à la 90e).

Grâce à ce deuxième succès en deux journées, l’OL de Paulo Fonseca s’installe confortablement dans le Top 5 du classement de la phase régulière de l’Europa League.