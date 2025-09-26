Indice UEFA : Lille et Lyon assurent, la France fait la très bonne affaire

En espérant qu'il arrive à sauter aussi haut que Giroud ^^
RIP
Mais c'est toi qui par ta vision a travers la couleur de peau qui montre que tu es raciste... alors arrête de parler de racisme envers les noirs quand toi même tu n'assumes pas d'être raciste...
Je t'embrasse Vinz l'idiot du village!!!
Je ne vois aucune écharpe ou un seul maillot de l'OL, bizarre !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
