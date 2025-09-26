Indice UEFA : Lille et Lyon assurent, la France fait la très bonne affaire

L'OL et le LOSC ont réussi leur entrée en Coupe d'Europe et c'était nécessaire pour redresser la barre dans ce début de saison compliqué pour les clubs français.

Après la défaite de Nice face à l’AS Roma, les deux autres clubs français en Europa League se devaient de bien débuter leur campagne européenne. Cela a été compliqué dans les deux cas, mais Lille (2-1 face à Brann) et Lyon (1-0 à Utrecht) ont réussi leur mission et récupèrent donc les trois points. Deux succès qui font un bien fou à l’indice UEFA français, qui commençait à plonger sérieusement avec les dernières défaites de Nice, Monaco et l’OM notamment.

Ce jeudi soir réussi permet à la France de gagner deux places au classement de la saison en cours, et de prendre la 16e place, devant le Kazakhstan du surprenant Almaty, et derrière la Roumanie. Cela devrait continuer à progresser à mesure que les petits pays vont perdre des représentants. Et surtout, les Pays-Bas ne sont plus très loin devant, puisque ses trois clubs ont perdu cette semaine, avec le Feyenoord, Go Ahead Eagles et donc Utrecht. Les Néerlandais n'ont pas encore gagné le moindre match de poule, y compris de Ligue des Champions. La France est ainsi revenue à 0,3 point des Pays-Bas, dans un classement dominé par le Danemark pour le moment, mais où le Portugal prend déjà la deuxième place grâce aux très bons résultats de ses équipes.