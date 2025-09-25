ICONSPORT_271831_0034

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

OL25 sept. , 23:11
parGuillaume Conte
La défense de fer de l'OL a encore parlé, et Moussa Niakhaté est complimenté pour son enchainement de gros matchs avec les Lyonnais. 
L’OL est allé chercher un précieux succès à Utrecht ce jeudi soir pour débuter victorieusement sa campagne d’Europa League. Un succès 1-0 qui démontre une nouvelle fois de la solidité défensive des Lyonnais, qui ont simplement coulé à Rennes en infériorité numérique. Mais en dehors de cela, Paulo Fonseca a beaucoup travaillé sur l’animation défensive, et il y a un homme qui devient un véritable patron après avoir été mal décrié la saison dernière. Il s’agit de Moussa Niakhaté, qui avait un sérieux client en la personne de Sébastien Haller. Cela n’a pas empêché le Sénégalais de rassurer tout le monde et d’intervenir à chaque fois avec justesse, sans se jeter. Avec une relance précise en plus, l’ancien joueur de Nottingham Forest a convaincu les supporters, qui l’ont abreuvé de compliments après la rencontre. 
« Mais Niakhate est tout simplement un goat », « Moussa Niakhaté meilleur défenseur actuel de la Ligue 1 je veux rien savoir », « Le niveau de Moussa Niakhate depuis le début de saison. Je crois qu’on se rend pas compte. Peut être du jamais vu depuis Sam Umtiti », « Mais blague à part Niakhate il fait un bon début de saison », « Niakhate gagne tout ses duels c’est une folie », ont souligné les fans de l’OL, ravis de pouvoir compter sur un défenseur central solide et précis, et qui permet clairement à Lyon de compter déjà cinq matchs cette saison sans prendre de buts, face à Lens, Metz, Marseille, Angers et donc Utrecht. 
Un aspect auquel Paulo Fonseca tenait beaucoup, alors qu’il possède quasiment la même défense que l’an dernier. Mais avec une concentration plus grande. 
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Tessmann OL
OL

EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht

Fil Info

00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:55
EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht
22:30
Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG
22:00
Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans
21:40
PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens
21:20
Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris
20:55
LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud

Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Combien de joueurs de 💩l'OMerde dans le top 30 du Ballon d'Or ? OMdr 😁😂🤣

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, top-commentaire ; t'es le meilleur, mon gars sûr ! 😁👍🔥💥⚽

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

"Français" quand ça vous arrange, vous autres... ;o)

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

J'ai jamais compris pourquoi Abner n'était pas en odeur de sainteté. Je l'ai souvent trouvé bon et techniquement intéressant

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Depuis le début de la saison c'est un monstre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading