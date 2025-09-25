L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

La défense de fer de l'OL a encore parlé, et Moussa Niakhaté est complimenté pour son enchainement de gros matchs avec les Lyonnais.

L’OL est allé chercher un précieux succès à Utrecht ce jeudi soir pour débuter victorieusement sa campagne d’Europa League. Un succès 1-0 qui démontre une nouvelle fois de la solidité défensive des Lyonnais, qui ont simplement coulé à Rennes en infériorité numérique. Mais en dehors de cela, Paulo Fonseca a beaucoup travaillé sur l’animation défensive, et il y a un homme qui devient un véritable patron après avoir été mal décrié la saison dernière. Il s’agit de Moussa Niakhaté, qui avait un sérieux client en la personne de Sébastien Haller. Cela n’a pas empêché le Sénégalais de rassurer tout le monde et d’intervenir à chaque fois avec justesse, sans se jeter. Avec une relance précise en plus, l’ancien joueur de Nottingham Forest a convaincu les supporters, qui l’ont abreuvé de compliments après la rencontre.

« Mais Niakhate est tout simplement un goat », « Moussa Niakhaté meilleur défenseur actuel de la Ligue 1 je veux rien savoir », « Le niveau de Moussa Niakhate depuis le début de saison. Je crois qu’on se rend pas compte. Peut être du jamais vu depuis Sam Umtiti », « Mais blague à part Niakhate il fait un bon début de saison », « Niakhate gagne tout ses duels c’est une folie », ont souligné les fans de l’OL, ravis de pouvoir compter sur un défenseur central solide et précis, et qui permet clairement à Lyon de compter déjà cinq matchs cette saison sans prendre de buts, face à Lens, Metz, Marseille, Angers et donc Utrecht.

Un aspect auquel Paulo Fonseca tenait beaucoup, alors qu’il possède quasiment la même défense que l’an dernier. Mais avec une concentration plus grande.