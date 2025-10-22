Indice UEFA : Le PSG cartonne, la France grimpe direct

Bravo au PSG tout simplement. Bémol pour chevalier et Zabarnyi toutefois, j'attends mieux de leur part en ligue des champions.
Une fois revenus apres un bon repos forcé ca peut le faire j ai confiance au staff 😁
???
Il me fait presque peine à spammer et troller un soir de victoire du club qu'il jalouse pour essayer d'obtenir de l'importance 😅
Pour bannir un troll spammeur provocateur comme toi ? On se demande oui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading