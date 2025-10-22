Indice UEFA : Le PSG cartonne, la France grimpe direct

La progression continue pour l'indice UEFA de la France grâce aux belles performances du PSG.

La France peut compter sur le PSG pour enchainer les victoires cette saison. Si l’an dernier à la même époque, Paris était en grande difficulté et s’inquiétait même pour sa qualification, ce n’est quasiment plus le cas. Après avoir battu Bergame et Barcelone, le champion d’Europe a continué sur sa lancée en détruisant le Bayer Leverkusen sur le score de 7-2. Cela permet au PSG d’être en tête du classement, et de se revendiquer clairement comme candidat à sa propre succession.

Mais la France profite aussi pleinement de cette razzia de points. L’indice UEFA, qui avait débuté très timidement, se redresse avec ces résultats positifs, et à la faveur aussi de la défaite de l’Union SG, la France a doublé la Belgique sur le classement de cette saison. La France passe 9e, avec désormais l’Italie et l’Espagne dans le viseur.

Sur le classement des cinq dernières saisons, la France reste au chaud à la 5e place, loin derrière l’Allemagne et loin devant les Pays-Bas.