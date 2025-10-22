ICONSPORT_274476_0255

Indice UEFA : Le PSG cartonne, la France grimpe direct

Coupe d'Europe22 oct. , 7:30
parGuillaume Conte
0
La progression continue pour l'indice UEFA de la France grâce aux belles performances du PSG. 
La France peut compter sur le PSG pour enchainer les victoires cette saison. Si l’an dernier à la même époque, Paris était en grande difficulté et s’inquiétait même pour sa qualification, ce n’est quasiment plus le cas. Après avoir battu Bergame et Barcelone, le champion d’Europe a continué sur sa lancée en détruisant le Bayer Leverkusen sur le score de 7-2. Cela permet au PSG d’être en tête du classement, et de se revendiquer clairement comme candidat à sa propre succession. 
Mais la France profite aussi pleinement de cette razzia de points. L’indice UEFA, qui avait débuté très timidement, se redresse avec ces résultats positifs, et à la faveur aussi de la défaite de l’Union SG, la France a doublé la Belgique sur le classement de cette saison. La France passe 9e, avec désormais l’Italie et l’Espagne dans le viseur. 

Lire aussi

LdC : Le PSG dynamite LeverkusenLdC : Le PSG dynamite Leverkusen
PSG : Deux pénaltys en 12 minutes, Zabarnyi voit rouge !PSG : Deux pénaltys en 12 minutes, Zabarnyi voit rouge !
Sur le classement des cinq dernières saisons, la France reste au chaud à la 5e place, loin derrière l’Allemagne et loin devant les Pays-Bas. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274437_0001 (1)
Paris Sportifs

Paris Sportifs : L’OM vous fait gagner 180 euros sans risque

fcgb gerard lopez a sali bruno irles par ici la sortie irles 1 392504
Bordeaux

Bordeaux trop fort pour la N2, il est bluffé

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée

Fil Info

7:00
Paris Sportifs : L’OM vous fait gagner 180 euros sans risque
23:00
Bordeaux trop fort pour la N2, il est bluffé
22:57
LdC : Programme TV et résultats de la 3e journée
22:55
LdC : Le PSG dynamite Leverkusen
22:30
LOSC : Letang mieux traité que Longoria, la réponse va tomber
22:00
Villarreal-Barça à Miami annulé, Tebas en larmes
21:45
PSG : Deux pénaltys en 12 minutes, Zabarnyi voit rouge !
21:30
Leur pire ennemi remplacé, les supporters de l'ASSE aux anges

Derniers commentaires

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Bravo au PSG tout simplement. Bémol pour chevalier et Zabarnyi toutefois, j'attends mieux de leur part en ligue des champions.

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Une fois revenus apres un bon repos forcé ca peut le faire j ai confiance au staff 😁

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

???

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Il me fait presque peine à spammer et troller un soir de victoire du club qu'il jalouse pour essayer d'obtenir de l'importance 😅

LdC : Le PSG dynamite Leverkusen

Pour bannir un troll spammeur provocateur comme toi ? On se demande oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading