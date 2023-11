TV ‍: OM - Ajax, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Clairement dans le dur en Ligue 1, l’Olympique de Marseille se porte plutôt bien en Europa League. C’est donc avec l’ambition d’enchaîner un nouveau bon résultat sur la scène européenne que Marseille affrontera l’Ajax Amsterdam.

Quelle heure pour OM - Ajax ?

Englué dans le ventre mou de la L1 après une première partie de saison difficile, le club phocéen profite des matchs d’Europa League pour retrouver de l’air. Toujours invaincu en C3 cette saison, l’OM veut poursuivre sur sa bonne série face à l’Ajax Amsterdam ce jeudi 30 novembre à 21 heures au Stade Vélodrome. L’arbitre sera l’Italien Simone Sozza.

Sur quelles chaînes suivre OM - Ajax ?

Comme chaque match de l’OM en Coupe d’Europe cette saison, ce choc entre Marseille et l’Ajax sera bien entendu diffusé sur une chaîne en clair, à savoir M6. Cette rencontre se jouera également devant les caméras de Canal+ Foot. Sur la Six, les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.

Les compos probables de OM - Ajax :

Leader du Groupe B d’Europa League, avec un point d’avance sur Brighton et quatre sur l’AEK, Marseille peut se rapprocher voire même se qualifier pour la phase finale de la C3 en cas de bon résultat contre Amsterdam. Mais pour cela, le groupe de Gennaro Gattuso devra retrouver de la confiance après son nul à Strasbourg en L1 le week-end dernier (1-1). Pour ce match, l’OM sera privé de Rongier.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Lodi - Kondogbia, Veretout - Ndiaye, Harit, Sarr - Aubameyang.

Dans le dur cette saison, que ce soit en championnat (8e) ou en Europa League, avec une dernière place à six points de l’OM, l’Ajax n’a plus le droit à l’erreur. Si le club d’Amsterdam veut poursuivre son aventure en Coupe d’Europe, il faudra gagner à Marseille. Pour cela, John van 't Schip devra faire sans Pasveer ou Van den Boomen.

La compo probable de l’Ajax : Ramaj - Gaaei, Rensch, Hato, Martha - Tahirovic, Taylor - Berghuis, Hlynsson, Bergwijn - Akpom.