EL ‍: L'OM est prévenu, grosse bagarre en cas de finale

Dans : Europa League.

Par Adrien Barbet

La 53e édition de l'Europa League va se terminer à l'Aviva Stadium de Dublin, qui peut accueillir plus de 48 000 spectateurs. À quelques semaines de l'échéance, l'UEFA a fixé une limite aux deux clubs qui vont arriver en finale.

Dans quelques jours, les affiches des 1/4 de finale de l'Europa League vont se jouer. Plusieurs clubs prestigieux sont encore qualifiés, comme Liverpool, immense favori, mais aussi l'AC Milan, le Benfica Lisbonne et l'AS Roma. L'Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, West Ham et l'OM sont également présents. Que des clubs européens historiques, qui rêvent d'un parcours dantesque. Notamment Marseille, qui va d'abord devoir se débarrasser des Portugais, puis se confronter à Liverpool ou aux Bergamasques en demi-finale. Si le club de la cité phocéenne parvient à se hisser, comme en 2018, en finale de la compétition, alors 12 000 supporters marseillais pourront faire le déplacement à Dublin. Et pas un de plus. L'UEFA a confirmé ce total avec une mesure dévoilée dans un communiqué.

L'UEFA régule les places pour la finale de l'Europa League

En effet, les deux clubs qui vont s'affronter en finale de l'Europa League, le 22 mai prochain, vont disposer de 12 000 billets à attribuer à leurs supporters. La moitié des places restantes (24 000) sera réservée à la vente générale. Un total assez faible par rapport à l'année dernière, où la finale s'est déroulée devant près de 68 000 personnes, dans les travées du Stade Ferenc-Puskás, à Budapest, en Hongrie. Avec cette finale à Dublin, il s'agit de la plus faible capacité d'accueil depuis l'édition 2016 au Parc Saint-Jacques, à Bâle, où 34 429 fans étaient présents. Alors que l'UEFA tente de redonner de l'attrait à l'Europa League, le choix du lieu pour la finale fait forcément débat. L'OM ambitionne probablement de s'offrir une nouvelle finale pour enfin mettre fin à sa malédiction en C3, après trois défaites (1999, 2004, 2018). La finale est encore loin, mais en cas de qualification à ce niveau, ce sera certainement très difficile d'avoir son billet pour les supporters marseillais.