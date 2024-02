Terrible désillusion, Lens éliminé en prolongation ‍!

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Barrage retour d'Europa League

Fribourg - Lens : 3-2 (cumulé : 3-2)

Lens a gaspillé une avance de deux buts acquise en première mi-temps et s'est incliné en prolongation à Fribourg en barrage retour d'Europa League (3-2).

Très grosse désillusion pour Lens, qui à l'instar de Rennes et de Toulouse, ne sera pas au rendez-vous des 8es de finale de l'Europa League. Tout avait pourtant commencé de la meilleure des façons pour Lens, qui menait 2-0 à la pause à Fribourg grâce à des buts de Pereira da Costa et de Wahi.

99' (3-2)



⚽️ Fribourg passe devant par Gregoritsch.#SCFRCL #UEL — Racing Club de Lens (@RCLens) February 22, 2024

L'équipe de Franck Haise était toutefois bien moins sereine après le repos et craquait une première fois à 20 minute de la fin sur un but de Sallai... lequel allait crucifier Lens une deuxième fois au bout du temps additionnel. En prolongations, c'est Gregoritsh qui faisait très mal aux Sang et Or en inscrivant le but de la victoire à la 99e minute. Longtemps devant au score, les Nordistes s'inclinent finalement et ne verront donc pas les 8es de finale de l'Europa League.