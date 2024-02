Toulouse se sublime mais rate l'exploit de peu

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Barrage retour d'Europa League

Toulouse - Benfica : 0-0 (cumulé : 1-2)

Malgré une partie admirable, Toulouse n'a pas réussi l'exploit d'inverser la vapeur contre le Benfica Lisbonne après la défaite 2-1 au Portugal il y a une semaine.

Irrégulier et parfois décevant en championnat, Toulouse a toujours été au rendez-vous en Europa League et comptait une nouvelle fois se sublimer pour arracher sa qualification en 8es de finale. Une semaine après la défaite 2-1 au Portugal, le TFC a tout donné, s'est procuré les plus belles occasions et a tiré 16 fois au but... mais n'a finalement pas trouvé la faille contre l'équipe d'Angel Di Maria (0-0). C'est avec de gros regrets que Toulouse sort donc de cette Europa League mais avec le sentiment du devoir accompli et d'avoir fièrement représenté la France depuis le début de cette campagne européenne.