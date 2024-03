TV ‍: Villarreal - OM, sur quelles chaînes et à quelle heure ‍?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Une semaine après sa brillante victoire 4-0 contre Villarreal dans un Vélodrome en feu, l’Olympique de Marseille n’a plus qu’à assurer le coup lors de huitième de finale retour de l’Europa League en Espagne.

Quelle heure pour Villarreal – OM ?

Éliminé précocement de la Coupe de France et en fâcheuse posture dans la course pour le podium en L1, le club phocéen veut se donner les moyens d’aller le plus loin possible en Europa League, histoire de vivre une petite épopée, comme en 2018 quand Marseille était allé jusqu’en finale. En tout cas, l’OM a déjà fait le plus dur pour atteindre les quarts de la C3 en gagnant 4-0 au match aller jeudi dernier. Reste plus qu’à assurer le coup au retour. Ce match entre Villarreal et l’OM se jouera ce jeudi 14 mars à 18h45 au Stade de La Ceramica.

Sur quelles chaînes suivre Villarreal – OM ?

Comme la semaine passée, ce match entre Villarreal et l’OM sera proposé au grand public. Et après M6, qui a fait une bonne audience avec plus de 2 millions de téléspectateurs, ce sera autour de W9 d’attirer tous les Phocéens. Ce match sera également diffusé sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Villarreal – OM :

Complètement dépassé sur la pelouse du Vélodrome lors du match aller, le club espagnol rêve de faire une remontada, comme le Barça avait pu le faire contre le PSG en 2017. Mais pour cela, il faudra vite enflammer la Ceramica. Lors de ce match, l’ancien coach marseillais Marcelino fera sans Mosquera, Albiol, Foyth, Pedraza, Pino ou Suarez.

La compo probable de Villarreal : Reina - Kiko, Bailly, Mandi, Moreno - Traore, Parejo, Capoue, Baena - Moreno, Sorloth.

Tout proche des quarts de finale de l’Europa League, Marseille se déplacera avec la volonté de ne pas perdre pour étendre la bonne série de Jean-Louis Gasset. Pour arriver à ses fins et entrevoir un joli printemps européen, le coach marseillais alignera une belle équipe, sans Garcia, Gigot ou Gueye.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye.