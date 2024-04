Le vrai Giroud attendu d'urgence à Milan

Dans : Europa League.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan sort de deux matchs totalement ratés en Ligue Europa puis en Serie A. Une réaction est vivement attendue de la part des fans et observateurs de la formation lombarde.

L'AC Milan a déçu cette saison, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Pourtant, il reste encore de l'espoir pour rafler un titre important. En effet, les Lombards sont toujours engagés en Ligue Europa. Mais lors de leur quart de finale aller face à la Roma, les hommes de Stefano Pioli se sont inclinés 1 but à 0. Et ce week-end en Serie A, ils ont dû se contenter du match nul (3-3) chez le mal classé Sassuolo. Deux rencontres qu'il faudra vite oublier afin de pouvoir faire une remontée face aux Romains ce jeudi soir lors du match retour en Ligue Europa. Pour ce faire, l'AC Milan aura d'ailleurs besoin d'un grand Olivier Giroud, assez discret ces derniers temps.

Giroud, les espoirs sont énormes

Mais comme rappelé par Calcio Mercato, Giroud reste l'homme des grands moments. L'espoir des supporters milanais est de s'appuyer sur le champion du monde pour renverser la situation. Ses exploits face à l'Inter pour le titre ou encore contre Naples en Ligue des champions la saison passée sont encore dans les esprits milanais. En interne, Giroud serait des plus motivés pour finir en trombe son aventure avec l'AC Milan et rafler un gros titre. Car toujours selon le média italien, le champion du monde 2018 a déjà un accord avec le Los Angeles FC pour une arrivée l'été prochain en MLS. Son contrat irait jusqu'en décembre 2025 avec la formation californienne. Tous les regards seront donc tournés avec Giroud ce jeudi soir au Stadio Olimpico de Rome. Cette saison avec Milan, l'ancien d'Arsenal réalise du très bon travail avec 15 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées en 40 matchs disputés toutes compétitions confondues.