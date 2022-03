OL - Porto : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

Corrigé par le Rennes de Bruno Genesio le week-end dernier en L1, l’Olympique Lyonnais aura à coeur de réagir devant son public face à Porto en huitième de finale retour de l’Europa League.

Quelle heure pour regarder OL - Porto ?

Lyon n’a plus que la Coupe d’Europe pour sauver sa saison. Dixième du championnat à six points du Top 5, l’OL va tenter d’aller le plus loin possible en C3. Mais pour cela, il faudra d’abord franchir l'obstacle Porto. Une semaine après sa belle victoire 1-0 au Portugal, Lyon veut finir le travail dans un Groupama Stadium plein. Ce choc européen se jouera ce jeudi 17 mars à 21 heures. Le match sera arbitré par le Roumain Ovidiu Hategan.

Sur quelle chaîne suivre OL - Porto ?

Comme lors du match aller, l’OL aura la chance d’être diffusé en clair puisque ce Lyon-Porto sera retransmis sur W9, mais aussi sur Canal+ Sport.

La compo probable de l’OL contre Porto :

Pour faire le meilleur résultat possible face à la bande de Sergio Conceicao, Peter Bosz aura un joli groupe à sa disposition. Par contre, l’entraîneur néerlandais sera toujours privé de Boateng, Cherki ou Diomandé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Toko Ekambi, Caqueret, Ndombele, Faivre - Dembélé, Paqueta.

La décla du coach :

Peter Bosz, entraîneur de l'OL : « Il ne faut pas fermer les yeux sur ce qu’il s’est passé ce week-end, mais il faut aussi retenir le positif de notre victoire à Porto. Elle nous donne de la confiance. On prépare notre match sérieusement. On va faire les choses avec nos supporters, qui seront là en nombre. J’espère qu’ils seront tous derrière nous. On est concentré sur le match de Porto. C’est un match très important pour nous. On a de l’expérience dans l’équipe, de la jeunesse aussi, on a des joueurs de qualité, donc c’est un bon mélange. On a fait une belle phase de poule et un bon match chez eux. On prépare toutes les possibilités, tous les plans de jeux en fonction de celui de Porto. Ils gagnent 1-0 donc ils vont jouer offensif. On va tout faire pour se qualifier. On a des qualités, et j’espère qu’elles ressortiront sur le terrain, pour obtenir la qualification ».