OL-OM : Des lourdes sanctions de la part de l'UEFA ?

Dans : Europa League, OL, OM.

Lyon et Marseille devront encore patienter pour connaître leurs sanctions suite à des incidents à répétition en Coupe d’Europe.

En effet selon L’Equipe, la commission de discipline de l’UEFA étudiera le 19 juillet la situation des deux clubs français. « La menace la plus sérieuse pèse sur Lyon, à qui il est reproché le «lancement d'objets et le déclenchement de feux d'artifice, des troubles dans le stade, des escaliers bloqués et un comportement raciste» à l'occasion de la rencontre face au CSKA Moscou (2-3), le 15 mars dernier en Ligue Europa » selon le quotidien national.

Quant à l’OM, il est reproché au club phocéen des « perturbations dans le public », « actes de vandalisme », « allumage de fumigènes», « jet d'objets » et « coup d'envoi retardé » lors de la finale de la Ligue Europa, le 16 mai. Selon le quotidien national, les deux clubs français devraient être assez durement sanctionnés par l’instance européenne…