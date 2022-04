Kurt Zouma sifflé face à l'OL, il ne faut pas y compter

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Ce jeudi soir, l’OL affronte West Ham en quart de finale aller de l’Europa League. Un match pour lequel Kurt Zouma sera titulaire…

Il y a deux mois, le défenseur de l’Equipe de France et de West Ham créait la polémique en apparaissant dans une vidéo terrible dans laquelle on le voyait frapper violemment son chat. Didier Deschamps s’est insurgé d’un tel comportement et depuis, Kurt Zouma n’a plus été appelé en Equipe de France. Les uns après les autres, les sponsors de l’international tricolore ont lâché le défenseur formé à Saint-Etienne et son club de West Ham a également perdu quelques contrats en raison du comportement lamentable de Kurt Zouma. Toutefois, l’ancien défenseur de Chelsea reste un titulaire indiscutable aux yeux de David Moyes à West Ham. Et pour cause, en dépit des polémiques, Kurt Zouma est toujours le meilleur joueur de son équipe à son poste et cela ne souffre d’aucune contestation. Il sera donc titulaire ce jeudi soir en quart de finale aller de l’Europa League face à l'Olympique Lyonnais.

Kurt Zouma défendu à West Ham...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kurt Zouma (@kurtzouma)

Interrogé par France Info, Andrew McConnell, membre du groupe de supporters des Hammers United, a fait savoir que Kurt Zouma n’était pas vu comme un pestiféré à Londres malgré cette polémique nauséabonde. « Il y a une confusion par rapport à ce match » explique le supporter de West Ham au sujet du match entre West Ham et Watford le jour de la polémique en février, où Kurt Zouma avait été sifflé par une partie de son public. « Quand il touchait le ballon, le public criait la première syllabe de son nom, 'Zouuuu'. Il n'y avait pas que des sifflets à son encontre » analyse Andrew McConnell, qui semble défendre l’international français. « Cette vidéo est absolument terrible et il continue d'en payer le prix aujourd'hui. Mais il n’a pas été trop affecté, c’est un grand professionnel. Il est toujours aussi excellent sur le terrain » lance-t-il. Et c’est visiblement tout ce qui compte pour les supporters de West Ham, qui ont très vite oublié la polémique au vu des performances de Kurt Zouma sur le terrain…