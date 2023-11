EL ‍: Toulouse s'excuse après sa victoire sur Liverpool

Dans : Europa League.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une victoire historique face à Liverpool durant la quatrième journée de l'Europa League, Toulouse a réalisé un immense exploit. Mais lors de la conférence de presse de Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds s'est insurgé du lieu choisi par l'UEFA pour qu'il puisse s'exprimer. Le Téfécé a présenté ses excuses.

Étrillé 5-1 à Anfield, Toulouse souhaitait montrer un bien meilleur visage pour le match retour au Stadium. Sans espérer une telle prestation, les hommes de Carles Martinez Novell ont réalisé un match sensationnel en s'imposant 3-2 face à Liverpool, au terme d'un match dantesque. Si la presse anglaise fustige l'arbitrage et la VAR pour le but refusé aux Reds dans le temps additionnel, Jürgen Klopp s'est lui énervé contre l'UEFA et le club de la ville rose pour le choix de la conférence de presse. En effet, alors qu'il s'exprimait sur l'issue de la rencontre, le technicien allemand a été interrompu par les cris de joie des Toulousains. Klopp s'est demandé qui avait eu l'idée d'organiser une conférence de presse ici. Le directeur général des Violets s'est personnellement excusé auprès de Liverpool.

Toulouse trop bruyant, une lettre d'excuse envoyée à Liverpool

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Toulouse Football Club (@toulousefc)

« J'ai immédiatement pris contact avec le secrétaire général de Liverpool. On a écrit une lettre d'excuses au club. Il se trouve que l'UEFA a jugé que le Stadium avait une salle de presse trop petite par rapport à cette rencontre. Il a été demandé d'installer un chapiteau pour accueillir les conférences de presse, comme pour la Coupe du monde de rugby. Ce chapiteau est évidemment à l'extérieur de l'enceinte, juste à côté, dans un endroit totalement protégé. Mais, forcément, il y avait la foule qui chantait » a rapporté Olivier Jaubert à RMC Sport. Liverpool et Jürgen Klopp ne vont probablement pas repartir avec de beaux souvenirs de Toulouse. Mais le club français est deuxième de son groupe, en bonne voie pour une qualification pour la suite de la compétition.