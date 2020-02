EL : Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale

Dans : Europa League.

Voici la liste des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League 2020 :

Glasgow Rangers (ECO), Wolfsbourg (ALL), AS Roma (ITA), Wolverhampton (ANG), FC Bâle (SUI), Bayer Leverkusen (ALL), LASK (AUT), Istanbul Basaksehir (TUR), Manchester United (ANG), Inter Milan (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Getafe (ESP), FC Copenhague (DAN), FC Seville (ESP), Olympiacos (GRE), Red Bull Salzburg (AUT) ou Eintracht Francfort (ALL).

Le tirage au sort intégral des 8es de finale de la C3 aura lieu, au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse, le vendredi 28 février à partir de 13 heures. Les matchs aller auront lieu le jeudi 12 mars, avant les matchs retour du jeudi 19 mars.