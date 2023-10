Big flo et Oli se séparent avant Liverpool-TFC

Dans : Europa League.

Par Adrien Barbet

Ce jeudi 26 octobre, le Toulouse FC va vivre un moment inoubliable, un match dantesque face à Liverpool en phase de groupes de l'Europa League. Big Flo et Oli, tous les deux originaires de Toulouse, devaient faire le déplacement jusqu'en Angleterre, avant d'être séparés à l'aéroport.

Groupe de rap à succès, Big Flo et Oli portent fièrement les couleurs de Toulouse, que ce soit pour les rencontres de rugby du Stade Toulousain ou de football de la ville rose. Forcément, impossible de rater un déplacement dans la mythique enceinte d'Anfield pour un match d'Europa League. Les deux rappeurs ont été invités par le Téfécé pour faire le déplacement avec l'équipe professionnelle jusqu'à Liverpool, probablement grâce à leur popularité mais aussi car leur marque Visionnaire est un sponsor de l'équipe. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. À l'aéroport, Big Flo, l'aîné de la fratrie, s'est rendu compte qu'il n'était pas en possession de son passeport. Son petit frère Oli a donc fait le déplacement sans lui avec les joueurs de Carles Martinez Novell.

Il rate Liverpool - Toulouse, à cause de son passeport

Les deux rappeurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux suite à cette histoire rocambolesque. « Les gars, je viens de me rendre compte que je n’ai pas mon passeport, c'est ciao pour moi » a avoué Bigflo sur Instagram, avant qu'Oli ne surenchérisse. « Je suis vert, quel con. On part avec les joueurs, c'est trop classe, mais Flo a oublié son passeport. Je vous tiens au jus s’il arrive à nous rejoindre » a-t-il ajouté. Car face au favori de cette campagne 2023/2024 de l'Europa League, Toulouse va avoir besoin du soutien sans faille de ses supporters. Pour le moment, le récent vainqueur de la Coupe de France est deuxième du groupe E, derrière les Reds. Big Flo a donc jusqu'à 21 heures pour trouver son passeport et arriver à Anfield pour assister à ce choc.