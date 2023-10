2-2 face à Brighton, le grand gâchis de l’OM continue

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Toujours pas de victoire pour l’OM depuis le mois d’août, avec un nul 2-2 contre Brighton malgré un début de match idéal.

OM - Brighton 2-2

Buts pour l’OM : Mbemba (19e), Veretout (20e)

Buts pour Brighton : Gross (55e), Joao Pedro (88e sp)

Pour sa première sur le banc de touche du Vélodrome, Gennaro Gattuso était opposé à l’équipe piège par excellence, nouvelle en Europe et qui n’a absolument rien à perdre tout en remplissant son rôle de troublé-fête de la Premier League. Mais dans un Vélodrome qui a tardé à se remplir en raison des bouchons et de l’horaire du match, le match a débuté très timidement, les Seagulls ayant l’intention de calmer l’euphorie adverse. Cela n’a pas fonctionné avec un Jonathan Clauss déchainé, peut-être en raison de sa sélection en équipe de France apprise dans la journée. Le latéral tricolore délivrait une passe décisive pour Mbemba au coeur de la surface (1-0, 19e), et continuait à sonner l’assaut. C’est ensuite Veretout qui en profitait pour conclure dans un temps très fort de l’OM (2-0, 20e). Brighton était sonné, mais Pau Lopez devait s’employer à deux reprises pour sauver les siens, tandis qu’un pénalty contre l’OM n’était pas sifflé malgré une main de Veretout, pour une faute au préalable sur ce dernier.

La fin de première période était compliquée, et présageait de la suite. Rapidement, les Anglais revenaient au score d’une reprise de Gross sur un centre en retrait (2-1, 55e). L’OM n’avait plus beaucoup de sécurité et dans une fin de match ouverte, les visiteurs bénéficiaient d’un penalty pour une faute de Clauss. Joao Pedro le transformait (2-2, 87e) pour priver Marseille d’un premier succès européen, et mettre déjà le club provençal dos au mur avant la double confrontation avec l’AEK Athènes, le surprenant leader de ce groupe après son nul face à l’Ajax Amsterdam.