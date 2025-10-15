ICONSPORT_271638_0245
Roberto De Zerbi

Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

OM15 oct. , 13:00
parQuentin Mallet
0
Pour le compte de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, l'OM recevra l'Atalanta. Un match diffusé sur la chaîne principale de Canal+, de quoi permettre des comparaisons avec le PSG.
En se qualifiant pour la Ligue des champions dans les derniers instants de la saison précédente de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est assuré une belle rentrée d'argent grâce aux droits TV et à sa participation pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Voir un club aussi important du paysage footballistique français relever à nouveau les défis de la C1 a en tout cas de quoi attirer de nombreux téléspectateurs. Si plus de 67 000 personnes peuvent regarder les matchs de leur équipe au Stade Vélodrome, les autres doivent se contenter du téléviseur. Et pour la réception de l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, Canal+ veut capitaliser sur la grande popularité de l'OM.

Canal+ croit en l'OM

En effet, si l'on en croit la divulgation du bouquet Canal relayée par un compte de supporters sur X, le match entre l'OM et l'Atalanta sera diffusée sur la chaîne principale de Canal+. La chaîne cryptée met clairement le paquet pour s'assurer une grande attractivité sur ses antennes pour cette soirée de Ligue des champions. Surtout, un tel choix contraste avec le dernier match de C1 des Phocéens. Pour la réception de l'Ajax Amsterdam, il fallait avoir Canal+ Foot pour pouvoir regarder le match.

Lire aussi

Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »
L'OM relance en urgence une piste à 12 MEL'OM relance en urgence une piste à 12 ME
Mettre cet OM-Atalanta en prime time sur sa chaîne principale permettra aussi à Canal+ de comparer les statistiques avec le match entre le PSG et ce même club italien, diffusé au début du mois de septembre dans le cadre de la première journée de la phase de ligue.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_235759_0001
PSG

PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris

ICONSPORT_269776_0585
OM

L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia

ICONSPORT_253092_0335
OL

OL-PSG : Le prix des places fait scandale

ICONSPORT_272971_0201
OL

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fil Info

14:00
PSG : Donnarumma est parti, Rico n'est pas surpris
13:40
L'OM a viré Rabiot, Pierre Ménès applaudit Longoria et Benatia
13:20
OL-PSG : Le prix des places fait scandale
12:40
L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana
12:20
Le PSG boucle l'un des meilleurs défenseurs du monde
12:00
OM : Un titre avant 2030, Longoria l'annonce !
11:30
OM : Le Vélodrome détruit l'Europe
11:00
OL : Lacazette, un divorce très mal géré
10:30
PSG : Le dossier Caicedo est rapidement bouclé

Derniers commentaires

OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

Sacré article en bois

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires. Même pas foutu d'avoir une idée...Je viens de te la faire celle là. Tu danses dès qu'on te relances et tu crois mener le bal? Mais achètes-toi une personnalité le plagiat de gentleman.

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

Fofana c'est 150 millions sinon rien ! Futur ballon d'or !

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Pour rien? Bah non, tu m'as vu puisque tu ne cesse de m’appeler le colosse. Ce qui explique que tu as fuis le nabot poltron, et oui. Tout s'explique. Tu te laisses facilement impressionner dès que l'on dépasse 1M90. Ce n'est pourtant pas si rare, le roquet à distance de sécurité derrière son écran.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Tu te renies dans le déni Milady la grenouille. Je te cites "Je fais comme Luis Enrique". Pas d'inspiration, une égalité d'action. Tu te prends donc pour LE, et oui. Simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading