Canal+ lâche le PSG et mise tout sur l'OM

Pour le compte de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, l'OM recevra l'Atalanta. Un match diffusé sur la chaîne principale de Canal+, de quoi permettre des comparaisons avec le PSG.

En se qualifiant pour la Ligue des champions dans les derniers instants de la saison précédente de Ligue 1, l' Olympique de Marseille s'est assuré une belle rentrée d'argent grâce aux droits TV et à sa participation pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Voir un club aussi important du paysage footballistique français relever à nouveau les défis de la C1 a en tout cas de quoi attirer de nombreux téléspectateurs. Si plus de 67 000 personnes peuvent regarder les matchs de leur équipe au Stade Vélodrome, les autres doivent se contenter du téléviseur. Et pour la réception de l'Atalanta Bergame dans le cadre de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, Canal+ veut capitaliser sur la grande popularité de l'OM.

Canal+ croit en l'OM

En effet, si l'on en croit la divulgation du bouquet Canal relayée par un compte de supporters sur X, le match entre l'OM et l'Atalanta sera diffusée sur la chaîne principale de Canal+. La chaîne cryptée met clairement le paquet pour s'assurer une grande attractivité sur ses antennes pour cette soirée de Ligue des champions. Surtout, un tel choix contraste avec le dernier match de C1 des Phocéens. Pour la réception de l'Ajax Amsterdam, il fallait avoir Canal+ Foot pour pouvoir regarder le match.

Mettre cet OM-Atalanta en prime time sur sa chaîne principale permettra aussi à Canal+ de comparer les statistiques avec le match entre le PSG et ce même club italien, diffusé au début du mois de septembre dans le cadre de la première journée de la phase de ligue.