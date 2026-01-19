CAN : Match perdu pour le Sénégal, il n’en revient pas

Pendant 10 minutes, le Sénégal a quitté le terrain à Rabat, pour protester contre un pénalty sifflé pour le Maroc. De quoi provoquer des débats houleux sur la légitimité de ce comportement.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 restera dans l’histoire. Rarement un tel bazar n’avait été vu dans un stade et sur un terrain pour un évènement de cette importance . Voir toute une équipe partir du terrain devant le sentiment d’injustice lié aux décisions arbitrales a eu un impact énorme sur le plan médiatique. Après 10 minutes d’imbroglio, les Sénégalais ont décidé de revenir sur le terrain, pour laisser le Maroc tirer son pénalty.

Mais si cette finale échappe au réel, elle représente tout de même une scène qui interpelle. Quitter le terrain volontairement est sanctionné dans le règlement et provoque l’arrêt du match et la perte de ce dernier. Les circonstances étaient certes particulières, mais sur le plateau de La Chaine L’Equipe, Loïc Tanzi a milité, seul contre tous, pour l’application stricte du règlement. Selon lui, le match aurait du être perdu par le Sénégal, sinon cela ouvre la porte à d’autres évènements de la sorte partout dans le monde.

« Comment on peut accepter la réaction des Sénégalais derrière ? De la frustration ? C’est trop facile. On ne quitte pas un terrain comme ça en finale d’une grande compétition. On n’a jamais vu ça. Mais ils devraient perdre le match. C’est trop facile sinon. Sinon, dès qu’il y a un truc qui va pas, on peut décider de quitter le terrain. On part. A n’importe quel moment. Si on le fait en finale… On peut le faire sur n’importe quel match de Ligue 1 maintenant », a balancé le journaliste de L’Equipe, qui a maintenu son point de vue sur une application stricte du règlement pour éviter que cela ne devienne une habitude.