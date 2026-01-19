CAN : Brahim Diaz, ça a chauffé fort dans le vestiaire

Brahim Diaz avait le destin de son pays sur le pénalty de dernière minute pour le Maroc, mais son geste complètement fou et manqué n'est pas digéré par ses coéquipiers.

Incroyable scénario ce dimanche soir avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Comme prévu, le match entre le Maroc et le Sénégal a été tendu, musclé et les décisions arbitrales ont été très contestées. Dans un scénario complètement fou, l’arbitre congolais a refusé un but a priori valable pour le Sénégal pour une prétendue faute sur Achraf Hakimi, sifflant trop tôt pour permettre à la VAR de le valider. Et dans la foulée, Jean-Jacques Ngambo a sifflé un pénalty pour le Maroc pour un accrochage dans la surface sur Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a alerté tout le monde sur le terrain sur la nécessité d’aller voir la VAR, et l’arbitre s’est exécuté pour siffler un pénalty extrêmement contesté vu le contexte et le sentiment d’injustice chez les Sénégalais.

Après d’interminables minutes d’attente, Diaz a décidé de tenter une Panenka complètement ratée qui est allée dans les bras d’Edouard Mendy. Un geste fou, qui est souvent décrié dans le football. Mais le faire à ce moment alors que le Maroc attend un sacre depuis 50 ans, cela n’a clairement pas été compris. Selon la presse marocaine, Diaz s’est excusé publiquement dans le vestiaire après le match, mais cela n’a pas suffi. Les cadres des Lions de l’Atlas n’ont pas compris pourquoi il n’avait pas tiré ce pénalty avec sérieux et plus normalement, quitte à le rater ce qui est déjà arrivé à des éléments importants de l’équipe.

Malgré la demande de pardon, plusieurs joueurs de l’équipe de Walid Regragui n’ont pas voulu lui pardonner et lui ont clairement fait comprendre qu’ils lui en voulaient d’avoir tenté ce pénalty de cette façon. Un geste qui va certainement hanter le Maroc pendant une très longue période, et qui va désormais devoir être digéré d’ici la Coupe du monde, où les Lions de l’Atlas ne vont pas arriver avec la dose de confiance qu’ils espéraient pour défendre leur place en demi-finale acquise lors du dernier Mondial au Qatar.