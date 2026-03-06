PSG : Marquinhos inquiète Paris

Attaché au Paris Saint-Germain, Marquinhos n’a jamais caché son souhait d’y terminer sa carrière. Reste à savoir si ses dirigeants lui en donneront les moyens. Alors que son contrat expire seulement dans deux ans, le cas du défenseur central et capitaine fait débat.

Compte tenu des choix opérés ces derniers mois, on devine que Luis Enrique n’est pas un adepte du renouvellement d’effectif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne réclame que peu de renforts à son directeur sportif Luis Campos. Et dans l’autre sens, l’Espagnol s’oppose régulièrement aux potentiels départs. Ce que pourront confirmer certains remplaçants comme Lucas Beraldo, Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos. La tendance pourrait tout de même changer cet été.

Pour diverses raisons, plusieurs cadres sont susceptibles de quitter la capitale au terme de la saison. Les attaquants Bradley Barcola et Ousmane Dembélé font partie des potentiels partants à cause de leur incapacité à s’entendre avec la direction en vue d’une prolongation. Quant à Marquinhos, les doutes concernent davantage son niveau de jeu. Le défenseur central de 31 ans donne toujours satisfaction à Luis Enrique. Mais le Brésilien sous contrat jusqu’en 2028 montre parfois ses limites au plus haut niveau.