PSG : Marquinhos inquiète Paris

Attaché au Paris Saint-Germain, Marquinhos n’a jamais caché son souhait d’y terminer sa carrière. Reste à savoir si ses dirigeants lui en donneront les moyens. Alors que son contrat expire seulement dans deux ans, le cas du défenseur central et capitaine fait débat.
Compte tenu des choix opérés ces derniers mois, on devine que Luis Enrique n’est pas un adepte du renouvellement d’effectif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain
ne réclame que peu de renforts à son directeur sportif Luis Campos. Et dans l’autre sens, l’Espagnol s’oppose régulièrement aux potentiels départs. Ce que pourront confirmer certains remplaçants comme Lucas Beraldo, Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos. La tendance pourrait tout de même changer cet été.
Pour diverses raisons, plusieurs cadres sont susceptibles de quitter la capitale au terme de la saison. Les attaquants Bradley Barcola et Ousmane Dembélé font partie des potentiels partants à cause de leur incapacité à s’entendre avec la direction en vue d’une prolongation. Quant à Marquinhos, les doutes concernent davantage son niveau de jeu. Le défenseur central de 31 ans donne toujours satisfaction à Luis Enrique. Mais le Brésilien sous contrat jusqu’en 2028 montre parfois ses limites au plus haut niveau.
C’est pourquoi l’été dernier, « il y avait déjà des débats sur le fait de savoir s’il allait arrêter sur une victoire en Ligue des Champions
», explique le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, qui n’écarte pas l’hypothèse d’un départ de Marquinhos au prochain mercato
estival. « C’est trop tôt pour le dire, mais ce n’est pas impossible
», a-t-il glissé. Preuve que le capitaine parisien n’a pas dissipé les doutes malgré son souhait affiché de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Pas sûr que le club francilien exauce son vœu. Ce n’est sans doute pas un hasard si des pistes comme Joel Ordoñez et Matte Smets alimentent l’actualité des champions d’Europe.