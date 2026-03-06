OL : Endrick, des notes qui lui font honte

Endrick n'a pas pesé lourd face au RC Lens en Coupe de France, et l'avant-centre brésilien de l'OL commence à susciter quelques inquiétudes. Le joueur prêté par le Real Madrid se fait salement noter.

Le calendrier de l'Olympique Lyonnais s'accélère et toute l'équipe de Paulo Fonseca tire désormais la langue, à l'image de ce que l'on a vu jeudi soir lors du quart de finale de Coupe de France perdu aux tirs au but face à Lens. Mais forcément, c'est le cas d'Endrick qui suscite le plus de commentaires, car le joueur de 19 ans a suscité un énorme engouement durant les premières semaines de sa présence à Lyon. Mais c'est une évidence, depuis quelques matchs, Endrick est moins flamboyant et cela se ressent au niveau de ses notes. Ainsi, dans L'Equipe , l'attaquant brésilien obtient un très mauvais 2 sur 10.

Endrick s'est totalement perdu

Difficile à trouver en première partie de rencontre, parfois mal servi, faute d'appels dans les bonnes zones et peu coordonné avec ses partenaires, il a été mangé par la prise à deux des joueurs artésiens. Il a subi le marquage serré de Ganiou ou de Sarr. Son tir cadré détourné par sécurité par Risser est un bien maigre bilan pour un joueur qui n'a pas assez apporté la profondeur et le geste décisif attendus. Ou qui a été stoppé net par la défense artésienne quand il prenait de la vitesse. Ses contrôles et son bilan technique n'étaient pas dignes de son talent », constate le quotidien sportif, qui n'est pas le seul média à flageller Endrick. En effet, n'est pas plus tendre. », constate le quotidien sportif, qui n'est pas le seul média à flageller Endrick. En effet, Le Progrès n'est pas plus tendre.

Le journal rhodanien donne un 3 sur 10 à l'avant-centre prêté à l'Olympique Lyonnais par le Real Madrid lors du dernier mercato d'hiver. Pour nos confrères, Endrick était « trop imprécis et peu connecté à ses coéquipiers ». Pour Foot Mercato, Endrick ne mérite pas mieux qu'un 2 sur 10 et là encore celui qui rêve de jouer le Mondial avec le Brésil se fait secouer brutalement.

« L’attaquant prêté par le Real Madrid a peiné à exister en première période, et il a diffusé la sensation de vouloir sans cesse se la jouer en héros en seconde. Il a obtenu des fautes, mais il a aussi eu un taux de déchets criant. Des signes de frustration, mais aussi d’égoïsme. S’il n’était pas prêté par le Real Madrid, il serait certainement sorti depuis un bon moment », balancent nos confrères.